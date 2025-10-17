Unai Zubeldia cambia la bici por la Inteligencia Artificial

Unai Zubeldia (Euskaltel) se retira del ciclismo a los 22 años después de solo dos temporadas como profesional, ambas en el equipo naranja, para dedicarse ... a la inteligencia artificial. El ibartarra ha completado sus estudios de Business Data Analytics en Bilbao y cambia por completo su orientación laboral. Durante toda su trayectoria ha compatibilizado el ciclismo con los estudios y queda la sensación de que no se ha llegado a comprobar su verdadero potencial sobre la bici.

En un comunicado en su página de LinkedIn, Zubeldia explica que «la decisión de poner fin a mi carrera deportiva este año no se puede resumir en un único motivo, sino que es el resultado de un cúmulo de factores. Aunque compaginar el deporte y los estudios siempre ha sido enriquecedor, también me ha generado ciertas dudas. La exigencia inherente al ciclismo ha crecido de forma exponencial en los últimos años, y con el tiempo he comprendido que el precio del éxito a menudo permanece oculto: el riesgo de caídas a alta velocidad (con consecuencias que, por desgracia, todos tenemos demasiado presentes), el lado oscuro de convertirnos en »máquinas de pedalear« perfectas (fatiga crónica, un sistema inmunitario debilitado, consecuencias para la salud a largo plazo), y tantos otros aspectos que dejamos de lado en la búsqueda ciega del rendimiento. Por otro lado, a medida que profundizaba en mis estudios, el Big Data y la Inteligencia Artificial me atraían cada vez más. En poco tiempo, pasaron de ser una simple asignatura universitaria a convertirse en el norte de mi futuro profesional. De hecho, tan pronto como debuté en la máxima categoría, tuve claro que ese era el camino que quería seguir».

Zubeldia añade que «durante los últimos cuatro años he tenido la oportunidad de compaginar mis estudios con el ciclismo: los dos primeros en la categoría sub-23 y los siguientes como ciclista profesional a nivel internacional. Ha sido una experiencia increíble y, al mirar atrás, me vienen a la mente miles de aprendizajes y aventuras. En este camino he desarrollado competencias clave como la disciplina, el trabajo en equipo y la capacidad de actuar bajo presión. Gracias a la competición internacional, he podido conocer no solo los principales países europeos (Bélgica, Italia, Dinamarca, …), sino también lugares como Turquía, China y Arabia Saudí. Todas estas vivencias han enriquecido enormemente mi experiencia tanto personal como profesional. El deseo de mejora continua como ciclista en un contexto de alto rendimiento me ha permitido trabajar con profesionales de vanguardia en múltiples campos. Ha sido realmente enriquecedor conocer de cerca y aplicar los últimos avances en ciencias del rendimiento, nutrición y aerodinámica».

Describe que «la conexión entre un deporte tan tradicional como el ciclismo y los avances científicos despertó mi curiosidad desde el principio. Por ello, en mi trabajo de fin de grado quise aportar mi granito de arena uniendo este deporte con la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Para que esto fuera posible, ha sido fundamental el apoyo de Zunbeltz Izaola Azcona y Jorge Azanza».

Ganó la Santikutz Klasika

Zubeldia llegó al profesionalsimo tras dos temporadas como sub-23 en el Laboral Kutxa. Siempre priorizó los estudios y, por eso, se le consideraba como un ciclista sin exprimir en el campo amateur, en un ciclismo donde ya desde juveniles se ha impuesto la profesionalización, al menos entre los ciclistas de más nivel y con aspiraciones. El Euskaltel apostó por pasarle rápido con la intención de desarrollar su potencial ya arriba, en profesionales. Subió junto al tamién jovencísimo Nicolás Alustiza, estudiante de Ingeniería de organización industrial. Zubeldia hizo su propio camino. Su segunda temporada sub-23 fue la de su explosión, con victorias tan prestigiosas como la Santikutz Klasika. Con una planta espectacular, 1,86 metros y 68 kilos, generó expectativas por un potencial por explorar. También ganó en ese 2023 en Berriatua y Estella.

El Tour de Taihu Lake, la semana pasada, ha sido su última carrera como profesional. No ha obtenido resultados en el profesionalismo. Ahora disputará otro tipo de carreras, pero asegura que seguirá andando en bici.