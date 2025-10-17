Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Unai Zubeldia, con el maillot del Euskaltel, el único que ha lucido en sus dos campañas como profesional. SPRINTCYCLING

Unai Zubeldia cambia la bici por la Inteligencia Artificial

El ibartarra se retira a los 22 años para iniciar una nueva carrera profesional de acuerdo a sus estudios universitarios

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:07

Comenta

Unai Zubeldia (Euskaltel) se retira del ciclismo a los 22 años después de solo dos temporadas como profesional, ambas en el equipo naranja, para dedicarse ... a la inteligencia artificial. El ibartarra ha completado sus estudios de Business Data Analytics en Bilbao y cambia por completo su orientación laboral. Durante toda su trayectoria ha compatibilizado el ciclismo con los estudios y queda la sensación de que no se ha llegado a comprobar su verdadero potencial sobre la bici.

