Trentin conquista su tercera París-Tours una década después de su primer triunfo

El veterano ciclista italiano Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling) se impuso el pasado domingo en la 119ª edición de la clásica París-Tours tras una ... batalla agónica. El corredor de Borgo Valsugana, de 36 años, firmó así su 32ª victoria profesional y se convierte en triple ganador de la prueba francesa, tras sus anteriores triunfos en 2015 y 2017.

La jornada, disputada sobre un recorrido de 211,6 kilómetros entre las ciudades de Chartres y Tours, ofreció un desenlace de carrera tenso, cuando los dos que estaban en cabeza, Paul Lapeira (Decathlon AG2R) y Thibaud Gruel (Groupama-FDJ), se pararon a 1 km de meta.

En los metros finales, Trentin demostró su clase y experiencia para imponerse en un sprint por delante del francés Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike) y del joven danés Albert Whithen Philipsen (Lidl-Trek), completando así un podio de contrastes entre veteranía y juventud.

Como ya acostumbra, la París-Tours volvió a ser una prueba de desgaste, con un recorrido que combinó nueve cotas en los últimos 70 kilómetros. La huida inicial, con presencia de corredores como Jordan Labrosse (Decathlon-AG2R) y Jonas Rutsch (Intermarché-Wanty), fue neutralizada en los últimos 50 kilómetros tras el empuje de los favoritos.

Pero los ataques sucedieron en los últimos kilómetros, en un desenlace muy disputado. Tras una sucesión de movimientos de corredores como Alessandro Covi (UAE Emirates-XRG), Albert Whiten Phillipsen (Lidl-Trek) y Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike), fue la pareja francesa formada por Lapeira y Gruel quienes lograron abrir hueco en la parte decisiva de la prueba. Sin embargo, la falta de entendimiento entre ambos impidió consolidar su ventaja. Esa indecisión fue clave, ya que el grupo perseguidor, liderado por Laporte y con un Trentin muy atento a lo que pudiera pasar, terminó alcanzándolos ya en el último kilómetro. El veterano italiano, fruto de su experiencia, no desaprovechó la oportunidad y, con una potente arrancada en el tramo final, remató la jornada con una victoria de prestigio en un final de carrera brillante.

Con esta victoria, el italiano sucede en el palmarés al francés Christophe Laporte, vencedor la edición pasada. El italiano inscribe su nombre junto a leyendas del ciclismo como Daneels, Maye, Reybrouck y Zabel, y se consolida como uno de los grandes especialistas en estas citas.