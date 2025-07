Las tablas en el Ventoux benefician a Pogacar

La velocidad sobresale por encima de todo lo demás salvo Pogacar, claro. La jornada del Mont Ventoux termina con una velocidad media de 42,3 ... km/h a cargo de Valentin Paret-Peintre, primer ganador de etapa francés de la presente edición. Sin ninguna bajada prolongada a lo largo de un recorrido de 171,5 kilómetros, los veinte últimos en subida hasta llegar a una de las cimas icónicas del ciclismo, la velocidad a la que discurre de nuevo el Tour es altísima.

Las escapadas se rompen por el ritmo frenético al que circulan. Hay un grupo nutrido de corredores que persigue a duras penas. Solo existe espacio para los poderosos. Las etapas de transición pasaron a la historia. Habrá que pensar en guardarlas en vídeo al lado de las épicas para que los futuros aficionados al ciclismo sepan de ellas.

Visma no se rinde. Superado el mal trago de los Pirineos, mueve piezas de nuevo. Le falta Jorgenson, al que los esfuerzos han pasado factura. Van Aert ha perdido punch respecto a hace unos años. Los Kuss, Simon Yates, Benoot y Campenaerts siguen a pleno rendimiento.

El conjunto neerlandés escalona sus piezas en la ascensión al Mont Ventoux para que Vingegaard encuentre la oportunidad de atacar hasta cuatro veces. La primera, a ocho kilómetros de la meta después de que Simon Yates y Kuss diezmen el pelotón. A continuación llega a la altura de Benoot, quien sube la marcha. Nuevo acelerón.

Por delante va Campenaerts, quien espera al danés una vez superado Chalet Reynard, donde se 'suavizan' las pendientes y entra en juego el viento. El rodador belga, en un terreno ascendente que le va, eleva el ritmo hasta que Vingegaard vuelve a intentarlo a tres kilómetros y medio de la cima.

En vano. Pogacar aguanta las embestidas de su principal rival. Apaga una a una las señales de alarma y a las puertas de la pancarta del último kilómetro demuestra que la ofensiva de Visma no ha hecho mella en su organismo. Contraataca Vingegaard. Sprint para el líder. Tablas en el Mont Ventoux, en realidad favorables al maillot amarillo, que juega con el margen adquirido en las dos primeras semanas de la prueba. La supuesta superioridad del danés en la tercera no ha hecho de momento acto de presencia.

La iniciativa en el Mont Ventoux es de Visma, mientras que UAE actúa a remolque. Jhonatan Narváez no llega tan lejos como otros días. Las características del puerto chocan con un ciclista tan explosivo. Adam Yates se mantiene a la expectativa hasta que las fuerzas le abandonan. Marc Soler trata de llegar desde atrás. Pogacar pedalea rodeado de maillots negros y amarillos. Sin aparente dificultad, reservón. Obtenida la ventaja de cuatro minutos y con cuatro victorias de etapa en el zurrón, ha adoptado una estrategia menos ofensiva, conservadora hasta cierto punto. Aunque no es de los que renunciará a una buena oportunidad si se le presenta entre hoy y el domingo.

Caída de Vingegaard en meta

Vingegaard, que cayó al chocar con un fotógrafo nada más cruzar la línea de meta, se autoconvence. «No he recuperado tiempo a Pogacar, pero estos ataques suponen un plus de motivación. Estoy contento por las sensaciones, que me impulsan a continuar».

La calma no abandona a Pogacar. «Jonas ha atacado varias veces, pero sabía que podía aguantarle. No quería arriesgarme a un contraataque y solo lo he intentado una vez. Me he limitado a controlar». Y avisa. «Cuando lleguen los Alpes habrá más oportunidades para brillar. Intentaré conseguir otra victoria de etapa».

Nadie podrá colgar esta vez a Enric Mas el sambenito de ciclista reservón y chuparruedas. Jugó sus bazas con un ataque lejano al pie del Mont Ventoux. Le quedaban catorce señores kilómetros por delante, tres cuartos de hora de esfuerzo en solitario sin tregua alguna. Chocó contra un Healy demoledor en la persecución y con un Valentin Paret-Peintre capaz de jugar sus cartas y proporcionar a Soudal su cuarta victoria de etapa tras las dos de Merlier al sprint y la de Evenepoel en la contrarreloj. Excelente balance como equipo.