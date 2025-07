Pogacar redondea el 100 escoltado por los grandes

Tadej Pogacar ha entrado en el grupo de los ciclistas con 100 victorias. Un número redondo. Ha elegido para ello un escenario ideal. No por ... conseguirlo en Rouen, la capital de Normandía, al norte de Francia, con sus callejuelas medievales, palacios nobles de piedra y casas de entramado de madera, iglesias góticas de grandes ventanales y museos. Lo que hace grande ese triunfo es la calidad de los contrincantes.

Pogacar batió al sprint a Mathieu van der Poel, el corredor que se le atragantó en las clásicas de primavera y le batió tanto en la Milán-San Remo como en la París-Roubaix. El neerlandés lucía además el maillot amarillo con la intención de repetir victoria y ofrecérsela a su compañero y amigo Philipsen, retirado el lunes y operado veinticuatro horas después.

Pogacar superó asimismo a Jonas Vingegaard, su rival histórico en el Tour de Francia, el danés que le descabalgó de lo alto del podio en las ediciones de 2022 y 2023, el único capaz de aguantar su rueda ayer en las empinadas rampas de Saint-Hilare, donde descolgaron a todos los demás. El de UAE soltó de rueda incluso al de Visma, rehecho unos metros más arriba. Nadie está a salvo de la fatiga y del dolor de piernas. Este Tour, a nada que impere la lógica, se va a jugar entre los dos.

Pero Pogacar no corre solo contra Vingegaard. También lo hace contra Eddy Merckx, frente a un palmarés seguramente inigualable en cantidad. También parecía incomparable en calidad hasta la espectacular irrupción del esloveno, un ciclista que parece más de una galaxia desconocida que de un país europeo.

El triple ganador del Tour ha alcanzado las 100 victorias con 26 años y 290 días, en la cuarta etapa de su sexta participación en la ronda gala. Tardó menos Merckx en alcanzar esa cifra: 25 años y doce días. Posiblemente porque competía más y no seleccionaba tanto su calendario. También lo consiguió en el Tour de Francia, en el prólogo de 1970. Era su segunda presencia en la carrera más importante del calendario.

Merckx llevaba 155 triunfos a la edad actual de Pogacar; Freddy Maertens, 140 -terminó su carrera con 148-; Bernard Hinault, 93; Mark Cavendish, 77; y Rik van Looy, 72. Txomin Perurena llegó al centenar con 31 años, en el Campeonato de España de fondo en ruta de 1975. El oiartzuarra llegó a 156.

La distribución de las 100 de Pogacar es la siguiente: 18 clasificaciones generales, 25 clásicas y 57 etapas.

Once kilómetros, once

Los once últimos kilómetros en los alrededores de Rouen fueron un espectáculo digno del Tourmalet o del Galibier. Eso sí, en otro terreno y a una velocidad superior, increíble por momentos. Visma contribuyó al situar en cabeza del grupo a Victor Campenaerts, que seleccionó el pelotón. Como si hubiera planteada una batalla a nivel de gregarios, los UAE pasaron a la acción a seis de meta primero con Jhonatan Narváez y acto seguido por medio de Tim Wellens, que tensó la cuerda hasta el límite.

Si los secundarios estuvieron brillantes en su papel, llegaba el turno de los actores principales. Pogacar no es de los que espera el movimiento de otros. Vio una pared delante y arrancó cuando restaban 300 metros para coronar el repecho. De pie sobre los pedales esta vez, algo que no ocurre siempre. Vingegaard se soldó a su rueda y sufrió. No quedaba otra. Perdió cinco metros. Los recuperó un poco más adelante. Debió cantar victoria. Porque resistir a un fenómeno de la naturaleza está al alcance de pocos privilegiados.

Van der Poel entendió enseguida que aquel ritmo no entraba dentro de sus posibilidades y cedió a la espera de que la carrera le concediera una nueva oportunidad para luchar por la etapa. Le llegó por dos vías: la falta de entendimiento de los dos de cabeza y la llegada desde atrás de un Evenepoel capaz de restablecer el orden con su potente pedaleo.

Consumada la fusión, comenzó una nueva fase de la etapa, más favorable en teoría a alguien tan rápido y potente como Van der Poel. Sucede que Pogacar posee una punta de velocidad y un punch de ese mismo calibre, oscurecidos por sus cualidades en la alta montaña y la contrarreloj. Me hago una pregunta. ¿Quién es capaz de poner la mano en el fuego por Van der Poel en un futuro sprint en la Vía Roma para resolver la Milán-San Remo o en el velódromo de Roubaix después de pasar kilómetros y kilómetros de adoquín. Hoy empiezan otras cien.