Pauline Ferrand-Prévot, ganadora del Tour de Francia. ASO
Ciclismo

El peso de las ciclistas, tema de debate en el pelotón femenino

Pauline Ferrand-Prévot ganó el último Tour de Francia con 50 kilos, extremo que critican compañeras como Demi Vollering y Marlen Reusser

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 07:05

Cuando termina el Tour de Francia y se ven imágenes de ciclistas muy delgados, se destaca su capacidad de sufrimiento y de sacrificio. Todo lo ... contrario a lo que está pasando en el pelotón femenino desde que concluyera el Tour con victoria de la francesa Pauline Ferrand-Prévot. La del Visma dominó en las etapas de montaña y pronto comenzaron las preguntas de los medios acerca de su peso, cuestión a la que figuras como Demi Vollering (Groupama) o Marlen Reusser (Movistar) han entrado, y no precisamente para defender a su compañera de profesión.

