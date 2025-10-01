Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Leis, Ostiz y Arens en el podio del Campeonato de Europa. RFEC
Ciclismo

La navarra Paula Ostiz, imparable, logra ahora el oro europeo contrarreloj

Remontó 19 segundos en la ascensión final para sumar su tercera medalla en nueve días y ya apunta al oro en la prueba en línea de este viernes

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:58

Paula Ostiz revalidó este miércoles el título europeo júnior contrarreloj logrado el año pasado en Bélgica tras imponerse por poco más de dos segundos a ... la alemana Magdalena Leis gracias a la remontada que protagonizó en la ascensión final de apenas 1,1 kilómetros. Este oro logrado por la navarra supone la tercera medalla en apenas nueve días tras conquistar en el Mundial de Kigali la plata en la lucha contra el crono y el oro en ruta. Este viernes (12.40 h.) podría redondear unos días de ensueño porque en su cabeza está ya el oro en la prueba en línea de estos Campeonatos de Europa de Drôme-Ardèche.

