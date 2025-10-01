Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ciclismo

Evenepoel se divierte en solitario

Suma un nuevo maillot a su palmarés esta temporada al ganar el Europeo de crono una semana después del Mundial

Igor Barcia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:53

Remco Evenepoel no necesita rivales a su alrededor para divertirse. Le basta con tomar la bici de crono, el casco aerodinámico y volar en solitario ... en busca de un nuevo éxito. El belga se ha vuelto un coleccionista de maillots y ya encadena tres esta temporada -el belga, el arcoíris y el europeo, conquistado este miércoles en la región de Drome-Ardeches francesa-. Tras el disgusto que se llevó tras caer en la prueba en ruta del Mundial de Kigali (Ruanda), Evenepoel volvió a su versión más autoritaria, la que ejerce contra el crono, y, una vez más en los últimos tiempos, ha superado la oposición de un Filippo Ganna que se está acostumbrando a perder frente al ambicioso belga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  7. 7

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  10. 10 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Evenepoel se divierte en solitario

Evenepoel se divierte en solitario