Markel Beloki sostiene un gigante pretzel en el podio del Tour de Alsacia. EF
Ciclismo

El hijo de Beloki se abre camino

Markel, de 20 años y en el Education First, ha estrenado su palmarés en el Tour de Alsacia

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:06

Los hijos de las grandes figuras que brillaban en el ciclismo hace dos décadas empiezan a abrirse camino en el deporte en el que triunfaron ... sus padres. Nicolas Vinokourov (23 años, Astana) cuenta con dos victorias semiprofesionales en su palmarés y una Vuelta a España en sus piernas, Marcos Freire (19 años) está corriendo la Vuelta a Burgos con el UAE y Markel Beloki, del Education First, ya conoce el sabor de la victoria.

