Magnier, el sprinter que se cayó con el móvil en la mano

Tom Steels, antiguo velocista y su director actual en las filas del equipo Soudal, asegura que «Paul Magnier es un artista encima de la ... bicicleta». No lo dice solo por su habilidad. Recién fichado por el conjunto belga, en una de sus primeras concentraciones con los nuevos compañeros, se cayó de la bici en uno de los entrenamientos. «Estaba mandando un mensaje de WhatsApp a través del teléfono móvil y me despisté», reconoció.

Ganador ayer de la segunda etapa del Tour de Guangxi, al sprint como la víspera, Magnier es el segundo ciclista con más victorias de la presente temporada con 16, igualado con Del Toro –ganador ayer del Giro delVeneto– y Merlier –vencedor al sprint en la Vuelta a Holanda–, los tres superados únicamente por Pogacar con 20. La diferencia de categoría entre los éxitos de uno y otro es palpable y enorme, pero el joven galo ha alcanzado una cifra digna de consideración. Doce de sus veinte triunfos han llegado, además, a partir de mediados de agosto, en un periodo corto. Solo tres, las dos de China esta semana y una en la Vuelta a Polonia, pertenecen a pruebas del World Tour.

Magnier nació en Laredo, pero no en la costa de Cantabria, sino en la ciudad estadounidense del mismo nombre. Razones laborales llevaron a su familia al estado de Texas, donde residió hasta los cuatro años. Su padre es director de proyectos de una empresa de productos médicos y su madre trabaja en el sector del automóvil.

Durante su periodo de formación compaginó la carretera con la bici de montaña, modalidad en la que en 2022 se colgó la medalla de bronce en el Mundial júnior. Rozó ese mismo color en la ruta, ya que se clasificó cuarto.

Tras debutar como sub-23 con el equipo británico Trinity Racing, llamó pronto la atención de los responsables del Soudal, que con solo 19 años le hicieron un hueco en su plantilla World Tour sin necesidad de cubrir una etapa previa en la formación de desarrollo. En su primera carrera, la segunda prueba de la Challenge de Mallorca, venció al sprint por delante de Alberto Dainese. Ha encontrado un excelente lanzador en Dries van Gestel.

Si bien destaca en el sprint, asegura que «la París-Roubaix está hecha para mí. Sueño con el Mundial y el maillot arcoíris».