Paul Magnier ha ganado al sprint las dos primeras etapas del Tour de Guangxi. SOUDAL

Magnier, el sprinter que se cayó con el móvil en la mano

El francés de 21 años es el segundo ciclista más laureado de la temporada, empatado a 16 triunfos con Del Toro y Merlier

Joseba Lezeta

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Tom Steels, antiguo velocista y su director actual en las filas del equipo Soudal, asegura que «Paul Magnier es un artista encima de la ... bicicleta». No lo dice solo por su habilidad. Recién fichado por el conjunto belga, en una de sus primeras concentraciones con los nuevos compañeros, se cayó de la bici en uno de los entrenamientos. «Estaba mandando un mensaje de WhatsApp a través del teléfono móvil y me despisté», reconoció.

