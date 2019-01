Ciclismo | Vuelta a San Juan Gaviria gana entre amigos Se impuso en una apretada llegada a Sagan, Hodeg y Consoni, que fue quien le lanzó | El alto de El Colorado, el viernes, decidirá la prueba BENITO URRABURU San Agustín-Valle Fértil Miércoles, 30 enero 2019, 21:25

Cuatro días de carrera y dos victorias con Fernano Gaviria, que se une al segundo puesto logrado por Valerio Conti en la contrarreloj de Pocito, lo que les permite a los hombres del Emirates ser segundo y tercero en la general, por detrás de un imperial Julien Alaphilippe.

También hay que apuntar el triunfo del danés Jasper Philipsen en el Tour Down Under, por descalificación de Cadel Ewan, del que se dice que será el nuevo Tom Boonen. Fernando Gaviria ganó entre amigos, puesto que Álvaro Hodeg corrió el año pasado con él, con Sagan está en Mónaco y Consonni es su lanzador.

La etapa más larga de la Vuelta a San Juan no tenía mayores secretos, con puertos muy llevaderos y una parte final totalmente plana, que llevaría al pelotón a una llegada masiva en la que Max Richeze se movió demasiado pronto para lanzar a Álvaro Hodeg, lo que facilitó la colocación de Fernando Gaviria y Peter Sagan, que se la volvieron a jugar con el resultado de una nueva victoria de Fernando Gaviria, que ha empezado la temporada muy fuerte y que al paso que lleva puede tener después de la prueba que correrá en Colombia un buen ramillete de primeros puestos.

La caída del año pasado

«La etapa para nosotros ha sido perfecta. Mi equipo la ha controlado muy bien, sin problemas. Sabemos que en las carreras de tres semanas será más complicado, pero de momento lo llevamos bien», explicaba Fernando Gaviria.

Su ex compañero Max Richeze lanzó la llegada para otro colombiano, Hodeg: «Max es un amigo que me gustaría tener en el equipo, pero no está». Volvió a pasar por el mismo lugar en el que se cayó el año pasado: «Me acordaba perfectamente del lugar, lo recordé perfectamente, pero no me afectó para nada. Queríamos ganar y lo logramos».

Sigue siendo segundo en la general. Es consciente de que el alto de El Colorado es demasiado para él: «No tengo ninguna presión, ni pienso en la general. Hay alguna etapa que me viene bien y en El Colorado serán otros los que tengan que moverse».

Como dijimos el primer día, el cambio en el equipo Emirates (UAE) ha sido prácticamente total. No sólo están los entrenamientos celebrados en el circuito de Calafat, sino también el cambio efectuado en su preparación y el conocimiento por parte de cada corredor de lo que se espera de él.

Todo bajo control

Josean Matxin, que mañana viernes se marchará a Colombia para ver el campeonato de ruta de ese país, reunión a toda la plantilla: «Y trabajamos muchos mecanismos de la crono por equipos, de la contrarreloj, de las llegadas, con varios lanzadores y otros esprinters, no solo con Fernando Gaviria. Cuando el calendario nos lo permita volveremos a realizar otra reunión de ese tipo. Sabíamos que aquí había una contrarreloj individual y varias posibles llegadas al esprint. En Colombia tenemos una crono por equipos. En el Tour de Abu Dhabi, también hay una contrarreloj por equipos. Hemos intentado preparar lo mejor posible toda la primera parte del año».

Otra novedad importante es la llegada como responsable de la preparación del equipo del doctor alavés Iñigo Sanmillán, que ya hace muchos años trabajó en el mundo del ciclismo. Vive en Estados Unidos y trabaja en la Universidad de Houston con estudios sobre el cáncer, pero es responsable de todo el apartado fisiológico de lo que entrenan los corredores de Emirate.

Como tercer punto llamativo se encuentra el centrar el calendario y los objetivos claros de quienes se consideran los líderes del grupo como Alexander Kristoff, Fernando Gaviria, Fabio Aru o Daniel Martin, entre otros, para dividir de forma óptima los tiempos de máximo nivel de cada uno. De momento parece que les funciona.

Un San Juan diferente

La carrera discurrió por el Valle Fértil, una zona totalmente distinta a otras de San Juan puesto que tiene abundante vegetación y un clima bastante templado. El calor de las primeras etapas ha desaparecido, al menos de momento.

En esta zona está el Valle de la Luna, que es Patrimonio de la Humanidad, con una superficie totalmente lunática. San Agustín, donde terminó la etapa, es la ciudad con más habitantes de la zona. Once mil almas viven en ella. El terreno permitió que se rodase muy rápido, a 42,806 kilómetros por hora.

El jueves será día de descanso en la Vuelta a San Juan y el viernes se disputará la etapa que debe de decir la prueba, con el final en el alto de El Colorado, situado a 2.565 metros de altitud, en una etapa de 169,5 kilómetros en la además de la ascensión final habrá dos puertos de segunda categoría y uno de segunda.