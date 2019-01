Ciclismo Julian Alaphilippe suma a pares Podio de la etapa. / Ilario Biondi/Roberto Bettini Un día después de ganar en el Dique se imponía en la contrarreloj de 12 kilómetros de Pocito. Conti, a 22 segundos, Anacona, a 26, Sevilla, a 41, y Quintana, a 48, los mejores escaladores situados en la general B. URRABURU Pocito Miércoles, 30 enero 2019, 11:05

Se sabía que Julian Alaphilippe lo iba a hacer bien en la contrarreloj de doce kilómetros de Pocito, que debía de estar con los mejores. Lo que nadie se esperaba es que aventajase en doce segundos a Valerio Conti y Remco Evenepoel, en 16 a Anacona, en 21 a Gaviria, en 26 a Peter Sagan, en 31 a Sevilla y en 38 a Nairo Quintana.

Ha dejado la carrera como un zarzal, llena de espinas (segundos), para sus perseguidores que parecen irrecuperables puesto que los mejores escaladores situados son Sevilla, a 41 segundos, y Nairo Quintana, a 48, sin olvidarnos de Conti y Anacona. Y además tiene un equipo muy ordenado para poder controlar la prueba.

«No es la primera vez que ganó dos etapas seguidas en una carrera. Ya lo hice el año pasado en la Vuelta al País Vasco. Vencer en el Dique no fue una gran sorpresa, porque tenía donde atacar, pero hoy, en una contrarreloj de doce kilómetros plana, si ha sido una sorpresa el vencer», comentaba el francés, matizando que «soy muy competitivo. Llevo la competición en la sangre. No era una de mis etapas favoritas, pero mi compañero Evenapoel me ha servido de referencia con sus tiempos».

El Colorado, decisivo

Del nivel que se está viendo en esta Vuelta a San Juan da una idea que entre los quince primeros de la general apenas hay corredores desconocidos, lo que demuestra que son muchos equipos los que se han tomado en serio la carrera, con un nivel de preparación alto.

Alaphilippe, si mantiene su progresión en las contrarrelojs, terminará por poder con carreras de siete días en las que las cronos no sean muy largas. Otra sorpresa es la de Fernando Gaviria, que está segundo en la general, a 18 segundos del francés, que todavía podría ganar otra etapa, la de El Colorado, el viernes.

«Va a ser una etapa importante para la carrera. Sólo conozco de ella lo que me han comentado mis compañeros, pero al ser una subida no me irá mal».

Será interesante observar su temporada 2019 después de lo que consiguió la pasada. Arriesgó en una contrarreloj totalmente plana, en la que la temperatura se movió entre los 40 y los 48 grados, algo que no parece afectarle. En tres días de competición lleva dos victorias.

A sumar generales

Esa capacidad de poder ganar sin estar pletórico de forma le debe de permitir aumentar no sólo su palmarés, algo que se le supone, sino pensar en otras metas, lo que le acerca más, como dijimos ayer a corredores como Sean Kelly, Laurent Jalabert y Alejandro Valverde, que han sido capaces de ganar una Vuelta a España. Tendrá que luchar contra la presión que ejercerán en Francia para disputar la general del Tour. El tiempo, un notario fidedigno para una persona, nos dirá donde acaba.

Las únicas clasificaciones generales que ha ganado hasta el momento son las de el Tour de California, la Vuelta a Gran Bretaña y la Vuelta a Eslovaquia, a la que se debe de añadir San Juan.

La música, otra de sus pasiones

Es hijo de un director de orquesta y ha heredado de él su pasión por la música. Domina la batería. Era hiperactivo, lo que le impidió estudiar solfeo. Aprendió de oído. Esa hiperactividad se le nota en su forma de correr.

Tuvo una buena escuela en el ciclocross. Fue subcampeón del Mundo juvenil en 2010 y dos veces campeón de Francia sub 23. Pasó al mundo profesional con un equipo ya desaparecido, Armèe de Terre. Trabajó en una tienda de bicicletas y se entrenaba por las noches. Su padre conducía el coche que le seguía con los faros encendidos.

Deceunik-Quick Step dispone de corredores para poder controlar la carrera con Max Richeze, Remco Evenepoel, Hodeg o Keisse.

Después de correr en Colombia se centrará en las clásicas, con Milán-San Remo como gran objetivo, además de Tirreno-Adriático, Vuelta al País Vasco y las clásicas de las Ardenas. Y luego, el Tour.

Hoy se disputará la cuarta etapa de la Vuelta a San Juan, con 185 kilómetros de recorrido entre San José Jachal y Valle Fértil, con tres puertos puntuables para el premio de la montaña, uno de tercera categoría y dos de primera, con el peligro del viento durante muchos kilómetros.