Ciclismo

El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores

El equipo navarro anuncia que tomará «medidas de carácter disciplinario» contra él

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:47

El Kern Pharma ha emitido un duro comunicado contra uno de sus corredores criticando su comportamiento a raíz de unas imágenes que se han hecho virales en redes sociales en las que se les ve incumpliendo gravemente las normas de seguridad vial. El equipo famacéutico no ha hecho público su nombre, aunque se trata del ciclista catalán Fernando Galván al que se ve en las referidas imágenes realizando maniobras imprudentes mientras entrenaba en la carretera de la Rabassada, entre Barcelona y San Cugat del Vallés.

«El Equipo Kern Pharma expresa su indignación por las imágenes difundidas de uno de nuestros ciclistas incumpliendo gravemente las normas de seguridad vial. Desde Azcoro Sport, lamentamos profundamente y pedimos disculpas por un incidente que no refleja los valores que defendemos y queremos proyectar como equipo», señala en su comunicado el equipo navarro.

«El Equipo Kern Pharma reitera su más alto y firme compromiso con la seguridad en la carretera, tanto dentro de la competición como fuera de la misma», prosigue. «El respeto de la seguridad vial y las normativas de tráfico son principios fundamentales en este deporte, que promovemos tanto en nuestra actividad competitiva como en nuestra labor formativa diaria de los ciclistas».

Y finaliza: «El Equipo Kern Pharma está tomando medidas de carácter disciplinario con el ciclista involucrado para garantizar que actitudes y situaciones como las sucedidas no se repitan en un futuro. Asumimos nuestra responsabilidad y seguiremos trabajando para reforzar la formación y concienciación de todos nuestros integrantes en materia de seguridad vial».

