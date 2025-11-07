Doble cita con el ciclo-cross mañana en Elgoibary el domingo en Ormaiztegi

La primera edición del ciclo-cross Besa de Eigoibar se disputa mañana desde las 10.00 horas. La prueba élite está prevista a las 13. ... 00. La carrera se disputará sobre un espectacular circuito cerrado de 2.800 metros diseñado en torno a las instalaciones deportivas de Mintxeta (y la campa principal del caserío del mismo nombre) y contará con «entre 200 y 300 participantes de Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cantabria, Castilla-León y Cataluña», avanza el responsable del club Elgoibarko Lagun Taldea y director de la carrera de ciclocross, Imanol Garaizabal.

El domingo se disputará el ciclo-cross de Ormaiztegi, internacional y donde destaca la presencia de Ion Izagirre (Cofidis). Los cadetes arrancan a las 9.50 horas y la prueba élite se disputará a las 13.00.

Olano y Zubeldia, al Europeo

El Campeonato de Europa de ciclo-cross se disputa este fin de semana en Middelkerke, con la presencia de Maier Olano y Ane Zubeldia.

Aitor Agirre, al Smartlog

Continúa el goteo de incorporaciones al Smartlog, nuevo equipo aficionado. Destaca Aitor Agirre (Zumaia, 2003), campeón de España de contrarreloj y del Gervais. Junto a él llegan Ethan Cabanillas (Segura, 2006), Adur Arrizabalaga (Zegama, 2006) y Unai Buteau (Mutilva, 2006).