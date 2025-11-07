Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del ciclo-cross de Elgoibar. EFE
Ciclismo

Doble cita con el ciclo-cross mañana en Elgoibary el domingo en Ormaiztegi

DV

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:15

La primera edición del ciclo-cross Besa de Eigoibar se disputa mañana desde las 10.00 horas. La prueba élite está prevista a las 13. ... 00. La carrera se disputará sobre un espectacular circuito cerrado de 2.800 metros diseñado en torno a las instalaciones deportivas de Mintxeta (y la campa principal del caserío del mismo nombre) y contará con «entre 200 y 300 participantes de Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cantabria, Castilla-León y Cataluña», avanza el responsable del club Elgoibarko Lagun Taldea y director de la carrera de ciclocross, Imanol Garaizabal.

