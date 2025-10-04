Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Idoia Eraso, Naia Amondarain y Usoa Ostolaza mantean a Ane Santesteban, ayer en Elorrio. Morquecho

Ane Santesteban culmina su obra

La errenteriarra se retira con 34 años, tras una sólida carrera de 17 temporadas y deja al Laboral Kutxa a las puertas del World Tour

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Elorrio

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:22

Comenta

«No hay simplemente una razón. Es un cúmulo de cosas que me han salido del corazón». Ane Santesteban cuelga la bici. La ciclista errenteriarra ... pone fin a los 34 años a una carrera larga y sólida de 17 temporadas en las que se ganó un puesto estable entre la élite internacional. Aunque tenía un año más de contrato con el Laboral Kutxa, se retira. No quiso justificar su decisión por los problemas de salud que le hicieron pasar un calvario en 2024, pero tampoco quiso obviarlos. «No quería dejarlo de mala manera. Después de lo que sufrí el año pasado, este 2025 ha sido súper bueno y, como bien saben mis compañeras, me he emocionado en cada carrera. Cuando en la Volta me vi que estaba otra vez ahí, junto a Demi Vollering (acabó cuarta, a un paso del podio), lo viví como una victoria. No sé si el problema que tuve ha sido la razón, pero es bueno ser honesta». Aunque quizá no haya alcanzado sus cotas anteriores, esta temporada ha rendido a alto nivel. Además de en Cataluña, si no se retira como vigente campeona de España es solo porque una caída cuando iba en cabeza en solitario le impidió levantar los brazos en junio en Granada. Se va siendo ciclista. Se despedirá el domingo en el Gran Premio Ciudad de Eibar, donde arrancó su periplo en la élite en el equipo Debabarrena, en 2009.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  3. 3

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  4. 4

    Uno de cada cinco adjudicatarios de un piso protegido en Euskadi lo rechaza
  5. 5

    Jon Insausti: «Estoy listo para tomar decisiones y para seguir escribiendo la historia de Donostia»
  6. 6

    Cirugías y consultas pospuestas: cientos de médicos paran en Gipuzkoa para rechazar el Estatuto Marco propuesto por Sanidad
  7. 7 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  8. 8

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  9. 9

    Traiga bañador, chanclas y toalla: la cita es en Kluba de Tabakalera
  10. 10 ¿Qué te parece la renuncia de Goia? ¿Cuáles son los principales retos de Insausti?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ane Santesteban culmina su obra

Ane Santesteban culmina su obra