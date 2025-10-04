Ane Santesteban culmina su obra

«No hay simplemente una razón. Es un cúmulo de cosas que me han salido del corazón». Ane Santesteban cuelga la bici. La ciclista errenteriarra ... pone fin a los 34 años a una carrera larga y sólida de 17 temporadas en las que se ganó un puesto estable entre la élite internacional. Aunque tenía un año más de contrato con el Laboral Kutxa, se retira. No quiso justificar su decisión por los problemas de salud que le hicieron pasar un calvario en 2024, pero tampoco quiso obviarlos. «No quería dejarlo de mala manera. Después de lo que sufrí el año pasado, este 2025 ha sido súper bueno y, como bien saben mis compañeras, me he emocionado en cada carrera. Cuando en la Volta me vi que estaba otra vez ahí, junto a Demi Vollering (acabó cuarta, a un paso del podio), lo viví como una victoria. No sé si el problema que tuve ha sido la razón, pero es bueno ser honesta». Aunque quizá no haya alcanzado sus cotas anteriores, esta temporada ha rendido a alto nivel. Además de en Cataluña, si no se retira como vigente campeona de España es solo porque una caída cuando iba en cabeza en solitario le impidió levantar los brazos en junio en Granada. Se va siendo ciclista. Se despedirá el domingo en el Gran Premio Ciudad de Eibar, donde arrancó su periplo en la élite en el equipo Debabarrena, en 2009.

La errenteriarra deja el ciclismo profesional después de una trayectoria en la que se ha codeado con las mejores de forma estable durante más de una década, con especial brillo en las grandes vueltas y en las clásicas de las Ardenas. Con tres top-10 en el Giro –la carrera más importante del calendario hasta que regresó el Tour en 2022–, otro en la ronda francesa y uno más en la Vuelta, también atesora puestos de honor en pruebas como la Flecha Valona, Lieja-Bastogne-Lieja o Strade Bianche. Ha disputado once Mundiales y dos Juegos Olímpicos.

A Ane Santesteban le detectaron a finales de 2024 un quiste en el ovario y endometriosis, causa de sus problemas durante aquella temporada en la que estuvo muy lejos de su nivel. La forma en la que se enfrentó a la enfermedad, haciéndola pública con el deseo de servir de ayuda a otras mujeres en la misma situación, le hizo ser un referente, como ya lo había sido en el aspecto puramente deportivo.

«Aunque no he llenado vitrinas de trofeos –afirma–, sí he llenado mi corazón de momentos que no cambiaría por nada.Me siento profundamente orgullosa de mi trayectoria, no por los resultados, sino por lo que he intentado representar: una forma de estar en el ciclismo que pone en valor el trabajo en equipo, el compromiso, el respeto y la constancia. He buscado ser ejemplo para las jóvenes que vienen, mostrarles que hay muchas formas de brillar y que todas son válidas. No hace falta cruzar la meta en primer lugar para sentir que has ganado. Lo importante es cómo corres, con quién corres y qué dejas en el camino».

Termina el domingo en Eibar

Ane Santesteban se retira dejando al Laboral Kutxa a las puertas de la categoría World Tour y con una ciclista como la zarauztarra Usoa Ostolaza asentada ya en el máximo nivel, a la que ha servido de apoyo desde su fichaje por el equipo en 2024, tras un periplo de tres temporadas en el Jayco del World Tour. Corredora de pocas victorias, un Campeonato de España, Santesteban ha sido una ciclista muy sólida en el alto nivel, en el calendario internacional, y ha desarrollado una labor destacada en la conquista de condiciones laborales más dignas para el pelotón femenino.

«Antes de marcharme a Italia, mi sueño era terminar en un equipo de casa. Hace unos años eso habría sido imposible y por eso estoy tan agradecida a este equipo, por tener la oportunidad de despedirme de la manera que había soñado. Ver a las jóvenes que van dando sus pasos en el equipo es súper gratificante. Empecé en el ciclismo con 10 años y me retiro con 34. Cierro el círculo. He sentido que era el momento de parar y empezar una nueva vida». Quiere seguir ligada al ciclismo y podría hacerlo en un futuro no muy lejano dentro de la estructura del Laboral Kutxa.

El domingo correrá su última carrera en Eibar. Una prueba internacional en la que estará acompañada en su equipo por Ostolaza, la tolosarra Naia Amondarain e Idoia Eraso, y en la que también correrán los equipos guipuzcoanos Grupo Eulen y Zatika, visualizando una estructura de futuro ya en marcha para el ciclismo femenino.