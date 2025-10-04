Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ane Santesteban, este viernes al anunciar su retirada. Morquecho

Del Allerru a un ciclismo femenino que rompe barreras

Ane Santesteban no quiso olvidarse de Joane Somarriba, su referente, y mostró su satisfacción por haber sido «puente entre su generación y las nuevas promesas»

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:00

Comenta

Hija de Nico Santesteban, buen ciclista amateur y alma mater del club Laguntasuna de Errenteria durante décadas, Ane Santesteban recordó este viernes sus primeras pedaladas ... con el maillot del Allerru de Lezo cuando tenía 9 años. Un cuarto de siglo después, quiso citar a Joane Somarriba, su referente y hoy embajadora del Laboral Kutxa. «Ha sido un privilegio compartir con ella estos dos últimos años y de poder haber sido puente entre su generación y las nuevas promesas».

