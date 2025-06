«Vamos a poder detectar conductas no adecuadas y evitar conflictos en la pista»

La Federación Guipuzcoana de Balonmano contará desde la próxima temporada con una nueva herramienta que permitirá detectar conductas inapropiadas en el deporte. Es el principal ... objetivo del programa Eskutibity que sus responsables dieron a conocer ayer en Kirol Etxea. Tiene como objetivo prevenir incidentes a través de la concienciación de todos los agentes involucrados, especialmente de los jóvenes deportistas. Buscan continuar en su compromiso por erradicar los comportamientos antideportivos de las pistas y concienciar a deportistas y familias de la necesidad de conseguir un ambiente seguro en la práctica deportiva.

«Es una herramienta que se va a poner en marcha el curso que viene en Gipuzkoa. Nos va a permitir monitorizar toda la categoría cadete. Gracias a ello podremos detectar conductas no adecuadas y prever situaciones conflictivas en las pistas para intervenir de una manera formativa», explica Arantza Arzak, presidenta de la federación.

En cuanto a lo que el programa supondrá, celebran su puesta en marcha. «Es una oportunidad que nos brinda el departamento de Deportes de la Diputación, como lo ha hecho antes con el fútbol, para trabajar el preocupante tema de la violencia en el deporte y nos va a permitir gestionarlo desde distintos ámbitos». El programa Deportivity nació para promover el juego limpio y el respeto en los campos de fútbol, una experiencia que ahora se traslada al balonmano.

La participación activa de los entrenadores, los árbitros, los clubes y los jugadores en la identificación de comportamientos antideportivos es una parte fundamental de esta iniciativa. «Conocemos que los resultados en el caso del fútbol son buenos. Esperemos conseguirlo también, porque somos conscientes de que la base del éxito es la participación», explicó Arzak.

La máxima responsable subraya que «va a permitir también prever y anticiparnos a situaciones de posible conflicto pronto, de cara a tomar decisiones. Creemos que va a ser muy interesante para poder gestionar mejor. El propio programa prevé una serie de acciones y de herramientas formativas, educativas, para poder trabajar en los casos en los que ocurran este tipo de cosas. Son una serie de actuaciones y de herramientas para poder, cuando ocurra algo, abordarlo, generar una reacción y que no se quede ahí, es una forma de responsabilizarse».

El programa aborda las fases de prevención y sensibilización, evaluación y detección de partidos no deportivos y protocolo de intervención en caso de estos últimos. La aplicación permite la evaluación de partidos por parte de entrenadores y árbitros, identificando partidos no deportivos y activando un protocolo de intervención. La federación recibirá informes semanales y se evaluará la efectividad del programa mediante la participación, número de partidos no deportivos y otros análisis que se llevarán a cabo.