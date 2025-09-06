El Irudek Bidasoa cumple su palabra

El Irudek Bidasoa Irun estará en la fase de grupos de la European League, como se suponía después de ganar al ABCde Braga por 35- ... 26 en Artaleku. Alex Mozas y los suyos dijeron que iban a olvidarse de esos nueve goles de renta y que irían a por el partido y así fue. El 10-14 del descanso había 'matado' la eliminatoria y el resultado final, 24-30, confirmó el éxito amarillo.

En esta ocasión se quedaron fuera de la convocatoria Iñaki Cavero, Eneko Furundarena y Piotr Mielczarski y entraron dos que no habían jugado el primer partido, Matheus da Silva y Javier Gastaminza, éste del filial. Alex Mozas tiene dieciocho efectivos en el primer equipo –las convocatorias son de dieciséis– y cuenta con el respaldo de no pocos jugadores del filial.

Se temía una olla a presión en Portugal pero el pabellón estaba prácticamente vacío y el ABCde Braga no contaba con esa baza para intentar la proeza. No sólo no estuvo cerca de poder remontar, sino que únicamente en dos ocasiones marchó por delante en el marcador, 2-1 y 3-2, aplacando el 0-1 inicial de Xavi Tuà.

Tras el mencionado 3-2, la defensa amarilla mostró su potencial, también Jakub Skrzyniarz, que acabó el primer tiempo con 41% (7 de 17), y durante diez minutos el equipo local no encontró portería. Diez minutos en los que Nacho Valles, Mario Nevado, Xavi González y Xavi Tuà sí marcaron para el conjunto guipuzcoano, que logró una primera renta de tres goles, 3-6, y propició el tiempo muerto del anfitrión.

A la vuelta del mismo se apretó el marcador, 5-6, pero iba a ser un espejismo dentro del dominio de los este sábado azules. Después del 6-7, el Irudek Bidasoa Irun plantó un parcial de 1-4 para el 7-11. En ese momento, ocho jugadores bidasotarras habían marcado gol, en dos ocasiones Gorka Nieto, Xavi Tuà y Javier Gastaminza. En la segunda exclusión de Matheus da Silva el Braga acortó distancias, 9-11, pero al descanso se llegó con cuatro de diferencia, 10-14.

Y para despejar las dudas que no había, el partido se reanudó con un parcial de 0-3 (Xavi Tuà, Nacho Valles y Marko Jevtic) que otorgó a los de Alex Mozas siete goles de renta, los mismos que tuvieron en varias ocasiones más. Cuando ABCde Braga con un parcial de 3-0 se acercó a cuatro, 15-19, el madrileño pidió tiempo muerto y la situación volvió a ser todo lo placentera que estaba siendo. Entre cuatro y siete goles de diferencia mostró el marcador durante casi todo el segundo tiempo, y acabó con los seis del 24-30, a los que hay que sumar los nueve de Artaleku.

Contra el vigente campeón

Una vez conseguido el billete, el Irudek Bidasoa Irun sabe que irá al grupo A junto con el Flensburg-Handewitt, ganador de las dos últimas ediciones y quinto de la pasada Bundesliga, y el Potaissa Turda rumano, segundo de la suya, el Saint-Raphael Var, quinto de la competición francesa.