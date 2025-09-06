Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dariel García, autor de tres goles, en el partido de ida. De la Hera
Balonmano | ABC Braga 24 - 30 Bidasoa

El Irudek Bidasoa cumple su palabra

Lejos de especular con la renta del partido de ida, se muestra superior al Braga desde el inicio y consiguió con solvencia la clasificación europea

Iñigo Aristizabal

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:04

El Irudek Bidasoa Irun estará en la fase de grupos de la European League, como se suponía después de ganar al ABCde Braga por 35- ... 26 en Artaleku. Alex Mozas y los suyos dijeron que iban a olvidarse de esos nueve goles de renta y que irían a por el partido y así fue. El 10-14 del descanso había 'matado' la eliminatoria y el resultado final, 24-30, confirmó el éxito amarillo.

