Dariel García realiza un pase durante un entrenamiento del Irudek Bidasoa en Artaleku. Iñigo Royo
Balonmano

El Irudek Bidasoa afronta un puerto de primera de salida

Alza el telón de la temporada recibiendo al complejo ABC Braga portugués en el partido de ida de la fase previa de la European League

Bruno Parcero

Bruno Parcero

Irun

Sábado, 30 de agosto 2025, 06:23

La temporada 2025/26 del Irudek Bidasoa Irun alza este sábado el telón en Artaleku (18.30) con la disputa del partido de ida ... de la fase previa de la European League ante el complejo ABC Braga portugués. De salida, un puerto de primera categoría.

