«La diferencia entre nosotros y el Bidasoa no es tan grande»

Tras militar en Zarautz, Teucro, Anaitasuna y Logroño, Erik Balenciaga cruzó los Pirineos en 2021 y jugó dos temporadas en el Toulouse. Ahora cumple la ... segunda en el Melsungen, revelación de la actual Bundesliga.

– ¿Qué tal le va en Alemania?

– Contento. Hemos estado vivos en las tres competiciones hasta la Copa y yo estoy jugando mucho. Al principio me costó, porque es otro país, otro idioma, la liga es muy potente... Pero ahora muy bien, adaptado a la liga y a la ciudad. Y cuando estás feliz en un sitio, juegas mejor.

– Firmó por dos años y enseguida renovó por otros dos.

– En la primera vuelta del primer año me ofrecieron renovar. No me lo esperaba tan pronto, pero empecé bien y el equipo también y, al ver que funcionaba, me lo ofrecieron en octubre. Estaré dos años más, cuatro en total.

– ¿Qué ha cambiado en el Melsungen para ser séptimo la temporada pasada y tantas jornadas líder en la actual?

– Es un proyecto que ha ido mejorando los últimos cuatro años. Tenemos una plantilla muy amplia y estamos compitiendo a gran nivel, pero aún queda mucho.

– Cuando dice muy amplia, ¿a cuántos jugadores se refiere?

– Empezamos con dieciséis y con cinco chavales del segundo equipo, pero por lesiones hemos añadido más jugadores y hemos llegado a veinte del primer equipo. En total habremos llegado hasta 28 jugadores.

– ¿Cómo ve la eliminatoria contra el Irudek Bidasoa Irun?

– Conozco al Bidasoa, sé lo que es jugar en Artaleku en una noche importante y sé que va a ser difícil. Nos enfrentamos a un equipo muy competitivo que ha asimilado bien el cambio de entrenador y está en la parte de arriba de la Asobal.

– Alex Mozas dice que el Melsgungen es favorito para ganar la European League.

– Entiendo lo que dice y cuando yo estaba en Asobal siempre veíamos favoritos a los alemanes. Pero creo que la diferencia entre el Bidasoa y el Melsungen no es tan grande como para decir que somos claros favoritos. Sabemos que estamos bien este año y que somos un equipo potente, pero lo del favoritismo hay que ganárselo en la pista.

– Supongo que estará con ganas de jugar en Artaleku.

– ¡Sí, sí! Cuando supe que si pasábamos de ronda íbamos a jugar en Irun tenía claro que me apetecía mucho. He recibido un montón de mensajes y peticiones de entradas. Muchos familiares y amigos estarán en Artaleku. Sé que algunos cogieron entradas en el primer momento y yo intentaré conseguir algunas más del club.

– Si tantas ganas tiene de jugar en Artaleku, ¿no le apetecería hacerlo alguna vez de amarillo? ¿Tuvo opción de fichar por el Bidasoa?

– Alguna charla que otra ya hubo pero yo desde el principio tenía claro que mi futuro lo veía fuera de la Liga Asobal. Pude ir a Francia y ahora estoy en Alemania. Fui yo quien decidió que mi trayectoria iría por otro sitio e intentaré estar fuera lo máximo posible.