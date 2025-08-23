El Bidasoa cae con honor ante el Limoges

El Irudek Bidasoa Irun no fue capaz de vencer al Limoges francés en la final del Torneo Internacional de Egia. El conjunto de Alex Mozas ... apretó en todo momento, pero no pudo revalidar el título por quinto año consecutivo. Antes del pitido que daba comienzo a la final de la trigésima edición del torneo donostiarra, los aledaños del polideportivo estaban pintados de color amarillo, ya sea por niños jugando con el balón o cuadrillas buscando alguna bebida en la barra para combatir el calor del pabellón.

El encuentro empezó con mucho ritmo por parte de los dos equipos, lo que demostraba que no era un partido más de pretemporada. En los primeros minutos se vivió un constante ida y vuelta en el que brillaron los porteros, aunque los ocho goles en los primeros cinco minutos hiciesen parecer lo contrario. El ritmo bajó y los franceses se pusieron por delante en el marcador.

El equipo fronterizo supo reponerse y lograr el empate al cuarto de hora de partido. Sin embargo, la mala fortuna y las individualidades de Yusuf y Monteiro cambiaron el partido y dieron ventaja a los visitantes (17-21).

Bidasoa Skrzynidrz, Jevtic (1), Xabier (3), Mujika (6), Nevado (6), Nieto (6), García (6) –siete titular–, Tua (4), Jevtic (1), Gastaminza, Salinas (2), Mielczarski, Valles (1) y Díaz (3). 38 - 39 Limoges Slavic, García (4), Varela (6),Turchenko (5), Azkue (4), Parisini (3), Ogando (4)–siete inicial–, Yusuf (5), Guillaume (2), Clarac (1), Kevardec (1), Hrstic (2), Lignieres (1) y Ivah. Parciales 4-4, 6-7, 10-10, 11-14, 14-18, 17-21 (descanso); 20-23, 24-26, 27-27, 31-31, 34-35 y 38-39 (final).

Árbitro Jesús Escudero y Jorge Escudero fueron los técnicos del encuentro.

Incidencias Buena entrada en el Polideportivo de Egia, con varios cientos de aficionados en las gradas.

Los galos fueron los primeros en anotar en la reanudación, sin embargo los amarillos no tenían intención de bajar los brazos. Los de Álex Mozas volvieron con otra mentalidad tras el paso por los vestuarios y se enfocaron en mejorar en defensa. Con esa táctica se pusieron por delante al cuarto de hora de la segunda mitad. Los minutos finales se convirtieron en un toma y daca entre los dos. A falta de 30 segundos el Limoges logró anotar el gol que pondría el 38-39 final en el marcador. A pesar de la derrota fue un buen test antes del gran partido del sábado en Artaleku ante el ABC Braga en la ida de la ronda clasificatoria para la European League.

Bera Bera gana a Guardés

El Super Amara se proclamó ayer vencedor de la Summer BAG disputada en Villacelama (León) al superar a Guardés por 28-26. Las donostiarras ganaban al descanso por 16-10 pero luego se complicaron la vida. Karsten, con cinco tantos, fue la máxima goleadora y Wiggins firmó siete paradas.