El polideportivo de Egia se llenó de aficionados que disfrutaron del espectáculo que brindaron Bidasoa y Limoges Gorka Estrada
Balonmano

El Bidasoa cae con honor ante el Limoges

La final del Torneo de Egia fue un buen test para los irundarras a pesar de que se les escapó el triunfo en los últimos minutos

Lukas Otaegui

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 22:59

El Irudek Bidasoa Irun no fue capaz de vencer al Limoges francés en la final del Torneo Internacional de Egia. El conjunto de Alex Mozas ... apretó en todo momento, pero no pudo revalidar el título por quinto año consecutivo. Antes del pitido que daba comienzo a la final de la trigésima edición del torneo donostiarra, los aledaños del polideportivo estaban pintados de color amarillo, ya sea por niños jugando con el balón o cuadrillas buscando alguna bebida en la barra para combatir el calor del pabellón.

