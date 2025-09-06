Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lyndie Tchaptchet lanza a portería en la final de la Supercopa en Pamplona BB
Super Amara Bera Bera 38 - 21 Benfica

Las supercampeonas se coronan de nuevo

El Super Amara Bera Bera levanta la Supercopa Ibérica por tercera vez consecutiva al vencer con total autoridad al Benfica

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:46

El Super Amara Bera Bera logra el primer título de la temporada. El conjunto donostiarra gana la Supercopa Ibérica por tercer año consecutivo al vencer ... con autoridad al Benfica. Las de Imanol Álvarez no dieron opción, impusieron desde el inicio su ritmo y fueron muy superiores a un rival que con impotencia vio como las de Bidebieta volvieron a revalidar su corona. No se puede arrancar mejor la temporada. El objetivo de volver a luchar por el triplete es real, el primer paso ya lo han dado. El Bera Bera sigue siendo un equipo con una ambición infinita capaz de lograr lo extraordinario con naturalidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  2. 2 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4

    El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura
  5. 5

    ZETAK o cuando los mitos vascos bajaron a la arena
  6. 6 Fallece el motorista que resultó herido grave hace una semana después de chocar con un coche en Deba
  7. 7

    70 presos y dos sanitarias denuncian falta de salubridad y espacio en la cárcel de Donostia
  8. 8 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  9. 9

    Un año para el nuevo Topo, cuatro para el TAV y cinco para el intercambiador de Riberas
  10. 10 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las supercampeonas se coronan de nuevo

Las supercampeonas se coronan de nuevo