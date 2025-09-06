Las supercampeonas se coronan de nuevo

El Super Amara Bera Bera logra el primer título de la temporada. El conjunto donostiarra gana la Supercopa Ibérica por tercer año consecutivo al vencer ... con autoridad al Benfica. Las de Imanol Álvarez no dieron opción, impusieron desde el inicio su ritmo y fueron muy superiores a un rival que con impotencia vio como las de Bidebieta volvieron a revalidar su corona. No se puede arrancar mejor la temporada. El objetivo de volver a luchar por el triplete es real, el primer paso ya lo han dado. El Bera Bera sigue siendo un equipo con una ambición infinita capaz de lograr lo extraordinario con naturalidad.

Han ganado la Supercopa tradicional en ocho ocasiones y se han adjudicado las tres modernas que se han organizado. El Bera Bera simplifica lo complejo sin perder su autoridad defensiva como seña de identidad. Además, pese a la inspiración individual y a sus lanzadoras en la final todas las jugadoras fueron capaces de anotar, muestra de su poderío coral en el ataque. Dominaron de principio a final.

Elena Amores estrenó el luminoso de la final. La de Petrer fue la encargada dar el pistoletazo de salida a unos primeros minutos prácticamente impecables del Bera Bera. Le siguieron los tantos de Tchaptchet, Somaza, Karsten y Arroyo, y en un abrir y cerrar de ojos el 6-1 en el marcador obligó a las portuguesas a pedir la primera pausa. Las donostiarras arrancaron en modo apisonadora directas a por el título.

Sorprendieron las de Bidebieta con un ritmo altruismo, y Amores, que seguía de dulce, y jugada a jugada, gol a gol pasaron como un rodillo por encima del equipo luso hasta conseguir una cómoda ventaja de nueve goles, Tchaptchet anotó el 10-1.

Al Bera Bera le costó reaccionar al cambio técnico del Benfica. Apostaron por vaciar portería con siete contra seis que les funcionó por momentos. Generó problemas a las donostiarras que veían como poco a poco se iba reduciendo el colchón que habían generado. Consiguieron recortar a un esperanzador 10-6 y fue Álvarez quien paró el cronómetro.

Tras la pausa, Shula Gavilán desatasco el apagón sufrido. La argentina, con un giro perfecto desde el pivote ganó la posición para darle otra chispa al encuentro. Álvarez, Hernández, Erauskin y Kruijswijk se unieron a la fiesta anotadora. Hernández con una vaselina levantó al numeroso grupo de aficionados del Bera Bera que se desplazó hasta Pamplona. Una gran parada de Prades con un saque muy rápido propició que Arroyo anotara a portería vacía, y Erauskin recuperó la máxima diferencia con un lanzamiento desde el extremo antes del descanso, 19-10.

Al Benfica se le hace eterno

Tras el paso por vestuarios las azules salieron con la clara intención de romper definitivamente el partido y asegurar el primer título del curso. Arroyo, Amores, Somaza volvieron a remangarse y empezaron a sumar en la segunda mitad. Muy espesas en ataque, sin encontrar opciones y falto de ideas, el Benfica se desesperó. Fruto de las precipitaciones empezaron a perder balones que el Bera Bera terminaba mandando a la red. La renta poco a poco se fue disparando, Maitane Etxeberria la colocó en 17, el 29-12 y un golazo de Somaza colocó el 29-14 en el ecuador de la segunda mitad.

Se le hizo eterno el partido al Benfica, incapaz de hacer nada, con impotencia ante el brillo de las donostiarras y un marcador que no consiguieron sostener, 38-21. Los goles se fueron sucediendo y el 'Goazen Bera Bera, goazen txapeldun' no dejó de sonar desde la grada hasta el final.