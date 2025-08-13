Al Super Amara le costó arrancar
Un parcial de 10-0 al inicio de la segunda mitad le permite sentenciar el choque ante La Rioja y sumar así su primera victoria en el triangular de Egia
DV
Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00
El Super Amara sumó su primera victoria en el triangular de Egia tras doblegar a La Rioja en un partido marcado por las alternativas ... en el marcador y las altas temperaturas. Las de Imanol Álvarez no pudieron imponer su ley en la primera mitad, pero un parcial de 10-0 les permitió abrir brecha y sumar sus primeros dos puntos en el torneo.
De partida, Imanol Álvarez dio entrada a Wiggins en portería y a seis jugadoras de la temporada pasada: Hernández y Etxeberria en los extremos, Gavilán en el pivote, Álvarez en la dirección y Arroyo y Ogonovszky en los laterales. De inicio, La Rioja aprovechó tres intentos fallidos de las locales para adelantarse en el marcador (1-3) con Sarrionaindia, Novovic y Somogyi en el extremo. Sin embargo, un lanzamiento exterior de Ogonovszky permitía reducir diferencias, mientras que el contra-gol se convertía en el mejor aliado guipuzcoano de la mano de Etxeberria.
La portera brasileña Rodrígues entró entonada al partido y se fue al descanso con siete paradas, entre ellas un penalti a Álvarez. Por su parte, Wiggins no estuvo tan entonada como en Lekunberri, y el equipo donostiarra lo notó. Al igual que en esta localidad navarra, en el minuto 20 Imanol Álvarez optó por cambiar a todo el equipo. Karsten, de penalti, y Somaza acortaron distancias en el marcador, así como Erauskin a la contra (9-10). Las pérdidas fueron un lastre para La Rioja y facilitaron que el Super Amara empatara el partido al filo del descanso gracias a los tantos de Kruijswijk y Erauskin (12-12).
Bera Bera
29
-
21
La Rioja
-
Parciales: 2-3, 3-4, 4-6, 5-8, 8-10, 12-12, descanso, 14-13, 19-13, 23-14, 23-16, 25-19 y 29-21.
-
Árbitros: Javier Ariño y Alejandro Hoz (colegio cántabro)
El inicio de la segunda mitad fue clave en el devenir del partido. Somaza sumó cuatro goles consecutivos para el Bera Bera, y ello permitió a las de Imanol Álvarez abrir brecha en el marcador. Tras una vaselina de Sarrionaindia ante Zabala (13-13), el equipo riojano chocó contra la defensa del Super Amara y enlazó una pérdida tras otra, sin apenas opciones de lanzar a portería. La situación era bien diferente para el Super Amara: enlazó un 6-0 de parcial y acabó rompiendo el partido a su favor.
Al minuto 10 de la segunda mitad, Imanol Álvarez dio entrada al primer equipo pero con Karsten en lugar de Arroyo, con Somaza y con Álvarez a la derecha. Los goles de Karsten, Hernández, Gavilán y Etxeberria a la contra (23-13) dieron continuidad a la racha, y pese a un 0-6 de parcial en contra, las de Imanol Álvarez reaccionaron a tiempo para llevarse el partido con más solvencia de lo previsto. Al final, el Bera Bera se llevó los dos puntos, a la espera de su próximo encuentro, este jueves ante el Replsa Beti Onak a partir de las 18.30 horas.
