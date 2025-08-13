Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Anne Erauskin lanza a portería sin apenas oposición en el choque ante La Rioja. Iñigo Royo
Balonmano

Al Super Amara le costó arrancar

Un parcial de 10-0 al inicio de la segunda mitad le permite sentenciar el choque ante La Rioja y sumar así su primera victoria en el triangular de Egia

DV

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

El Super Amara sumó su primera victoria en el triangular de Egia tras doblegar a La Rioja en un partido marcado por las alternativas ... en el marcador y las altas temperaturas. Las de Imanol Álvarez no pudieron imponer su ley en la primera mitad, pero un parcial de 10-0 les permitió abrir brecha y sumar sus primeros dos puntos en el torneo.

