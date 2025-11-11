El Super Amara Bera Bera visita al Beti Onak antes de jugársela en Dijon
Las donostiarras defienden el liderato con la vuelta de la eliminatoria europea en el horizonte
B. P.
Martes, 11 de noviembre 2025, 06:38
El Super Amara Bera Bera adelanta al día de hoy su partido en Villaba ante el Replasa Beti Onak (19.00) para disponer de más ... días para preparar su trascendental duelo del domingo ante el Dijon en la European League.
Las donostiarras defienden su liderato en el Hermanos Indurain ante un rival que ocupa la cuarta plaza y que viene de ganar a domicilio al Grafometal Sporting La Rioja (25-32) con June Loidi autora de ocho goles. No obstante, en los dos precedentes de la pretemporada, en Lekunberri y en el Torneo de Egia, el Super Amara Bera Bera se impuso con autoridad por 22-34 y 32-18.
