Lyndie Tchaptchet lanza a portería en el partido ante el Dijon. José Mari López
Beti Onak-Bera Bera (19.00 horas)

El Super Amara Bera Bera visita al Beti Onak antes de jugársela en Dijon

Las donostiarras defienden el liderato con la vuelta de la eliminatoria europea en el horizonte

B. P.

Martes, 11 de noviembre 2025, 06:38

El Super Amara Bera Bera adelanta al día de hoy su partido en Villaba ante el Replasa Beti Onak (19.00) para disponer de más ... días para preparar su trascendental duelo del domingo ante el Dijon en la European League.

