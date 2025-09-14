Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Somaza arma el brazo ante la defensa del Rocasa. ESTRADA
Balonmano

Remontada de mérito del Bera Bera en el Gasca

Gana al Rosaca un partido en el que llegó a perder de seis goles en el minuto 31 (11-17) y en el que no se puso por delante hasta el 48

Iñigo Olasagasti

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

Sesenta minutos en el Gasca son muy largos. Eso le debió parecer ayer al Rocasa. El Super Amara Bera Bera volvió a demostrar por qué ... es un equipo acostumbrado a sufrir y a ganar. En el Josean Gasca, y tras un choque cargado de tensión, las donostiarras lograron imponerse al Rocasa Gran Canaria después de ir a remolque durante prácticamente todo el partido, y culminaron una remontada de mérito ante su público después de un inquietante 11-17 en el minuto 31. El Bera Bera empató primero el partido en el minuto 41, se puso por delante en el 48 y gestionó la ventaja hasta el final (30-27, 11-16 al descanso).

