Remontada de mérito del Bera Bera en el Gasca

Sesenta minutos en el Gasca son muy largos. Eso le debió parecer ayer al Rocasa. El Super Amara Bera Bera volvió a demostrar por qué ... es un equipo acostumbrado a sufrir y a ganar. En el Josean Gasca, y tras un choque cargado de tensión, las donostiarras lograron imponerse al Rocasa Gran Canaria después de ir a remolque durante prácticamente todo el partido, y culminaron una remontada de mérito ante su público después de un inquietante 11-17 en el minuto 31. El Bera Bera empató primero el partido en el minuto 41, se puso por delante en el 48 y gestionó la ventaja hasta el final (30-27, 11-16 al descanso).

BERA BERA Prades, Erauskin (3), Ogonovszky (2), Gavilán (2), Álvarez (4), Karsten (5, 2p) y Hernández (3)– siete inicial- Kruijswijk, Etxeberria (1), Arroyo (1), Tchaptchet (4), Somaza (2), Amores (3), Rodrigues, Murgionado y Wiggins (p.s.). 30 - 27 ROCASA Navarro, Sundholm (3), Rodríguez (6), Zaldua (1), Poles (1), Da Silva (8) y González (7, 2p) –siete inicial- Lang (1), Correia, Boccihieri, Ramírez, Medina y Guerra (p.s.).

El conjunto de Imanol Álvarez se encontró con un rival muy sólido desde el inicio. El Rocasa aprovechó el cansancio acumulado de las locales, que jugaron entre semana, y castigó con rápidas transiciones, llegando a mantener ventajas cómodas durante buena parte del encuentro. Las visitantes buscaban espacios a las espaldas, y conseguían encontrar portería con facilidad. El Bera Bera, todo lo contrario, incómodo en ataque y con altibajos en defensa. Cada gol suyo encontraba una respuesta casi inmediata del Rocasa. Por más que lo intentaban las locales, María González, acertada desde el extremo, puso el inquietante 11-16 desde los siete metros.

La reacción llega por fin

En el inicio de la segunda mitad no cambió el panorama. Rodríguez puso el 11-17 pero el Bera Bera metió una marcha más a su ataque, con Karsten en la dirección, Somaza en el izquierdo y Álvarez en el derecho, Erauskin en el extremo derecho y Hernández, en el izquierdo y Gavilán en el pivote. Esa velocidad movió la defensa canaria dejando espacios para Erauskin (3/4) y Gavilán (2/2). Pero Rocasa seguía manteniendo una ventaja cómoda hasta que llegó la exclusión de Lang seguida. Con doble inferioridad, Bera Bera presionó y en un abrir y cerrar de ojos logró empatar el partido (19-19), con las intervenciones de Wiggins de apoyo (ocho paradas en la segunda parte).

Con la salida a pista de Da Silva, Álvarez sacó a Amores para hacerle la mixta y funcionó, junto a la entrada de Tchaptchet (4/4), imparable en situaciones de pivote. Ogonovszky daba descanso a Somaza para poner por delante a su equipo por primera vez en el partido (48': 23-22) y el Bera Bera incluso cogió una ventaja superior gracias a los dos penaltis fallados por Rocasa y con goles de Tchaptchet y Amores a la contra poner el (53': 27-23). A falta de cuatro minutos Karsten decantaba el partido (29-26) y Hernández, en penetración lo cerraba.