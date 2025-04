Menéndez y Arrojeria anuncian su retirada: «Nos queremos ir con el triplete»

Alba Menéndez y Esther Arrojeria, dos de las capitanas del Super Amara Bera Bera, han comunicado oficialmente que a final de temporada dejarán el ... balonmano para centrarse en sus respectivas carreras laborales. El anuncio ha tenido lugar en la Kirol Etxea, donde han estado acompañadas por sus compañeras de equipo y por Tati Garmendia, responsable de la sección que, como ambas jugadoras, no han podido reprimir la emoción durante la despedida.

«Son un referente para todas la niñas», ha dicho Garmendia. «Hablar de ellas es hablar implicación, de esfuerzo, de entrega. En definitiva, hablar de ellas es hablar de valores. Este club siempre les estará enormemente agradecido. Me siento afortunada de que nos hayan elegido siempre, sabiendo que seguramente habrán tenido mejores oportunidades. Van a ser dos jugadoras irrepetibles», ha destacado con la voz quebrada. «Bihotz, bihotzez, eskerri asko».

Tanto Menéndez como Arrojeria han explicado los motivos de su adiós y han expresado un deseo común en este final de temporada: «Nos queremos ir con el triplete».

«Ha llegado el momento de dar el paso y quería dejarlo en un buen momento pese a que estaba disfrutando mucho» Esther Arrojeria Jugadora del Super Amara Bera Bera

«No es fácil saber qué decir en un momento así», ha comenzado diciendo Arrojeria. «Es una decisión meditada. Mis compañeras lo saben porque llevaba varias temporadas con la idea rondando, no porque estuviera mal sino porque vas pensando en el futuro fuera del balonmano».

«Soy enfermera y siento que quiero llevar mi vida por ese camino», ha continuado. «Ha llegado el momento de dar el paso y quería dejarlo en un buen momento pese a que estaba disfrutando mucho».

Arrojeria ha sentido que «esta era la temporada. Hemos hecho historia como club y estoy superorgullosa de lo que hemos hecho y de cada compañera con la que he compartido equipo. Hemos sido increíbles. Me da pena, pero me hace ilusión terminar con Alba. Llegué y ya estaba Alba e irme con ella es la mejor forma de terminar porque ha sido ejemplo como compañera y capitana. Gracias Alba. Eskerrik asko», le ha dicho.

La lezotarra ha repondido a Tati Garmendia, quien con anterioridad les había dado las gracias por elegir al Bera Bera por encima de otras ofertas: «Si hemos elegido estar aquí, es porque mejor que aquí no iba a estar en ningún sitio».

«Seguiremos siendo Bera Bera porque eso nunca se pierde, pero desde un costado. Aquí estaremos apoyándoos desde la grada» Alba Menéndez Capitana del Super Amara Bera Bera

Ha dado también las gracias a Imanol Álvarez, «mi primer entrenador en quinto de Primaria y mi último entrenador».

Y ha finalizado dejando claro que «la grada ha ganado una fan incondicional de este club».

«Se me estaba haciendo duro»

Por su parte, la capitana Alba Menéndez, más emocionada que su compañera en su discurso, ha recordado que «han sido 16 temporadas» en el club. «Mi primera temporada fue la última de Tati y coincidimos como compañeras. Han sido muchos años y en las últimas temporadas siempre le decía a Tati que creía que iba a ser la última. Este año, en mayo, terminará mi etapa como jugadora de balonmano profesional. Creo que es la mejor temporada para terminar, sobre todo por el gran año que estamos haciendo».

Sus compañeras de equipo han estado presentes en un acto emocionante. Gorka Estrada

Ha reconocido que «nunca quieres que llegue este momento. Siempre dices 'un año más' y, cuando llega, la verdad es que es duro. Pero no hay marcha atrás. Esto no es como cualquier empresa. Esto tiene un punto final y espero que terminemos de la mejor manera posible».

En su caso, en la decisión ha pesado mucho el cansancio: «En estos últimos años trabajo por las mañanas y había sido capaz de compaginarlo con el balonmano, pero este año se me estaba haciendo duro».

En el capítulo de agradecimiento, Menéndez ha dado las gracias «al club, a Tati. Han sido muchos años, muchas conversacione,s muchos momentos y solo tengo palabras de agradecimiento. Seguiremos siendo Bera Bera porque eso nunca se pierde, pero desde un costado. Aquí estaremos apoyándoos desde la grada. No tengo dudas de que el club seguirá creciendo porque puede crecer mucho más. Confío en ello».