Imanol Álvarez da indicaciones al equipo junto al resto del cuerpo técnico. Lobo Altuna

Imanol Álvarez: «El partido es una prueba de fuego para medir cómo está el equipo»

El Super Amara Bera Bera visita mañana al conjunto gallego en el duelo entre los dos únicos conjuntos invictos de la competición

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:56

El Super Amara Bera Bera ya está en Galicia para medirse mañana al Mecalia Atlético Guardés (Teledeporte, 20.00 horas). Las entrenadas por Imanol Álvarez realizarán allí la última sesión de entrenamiento antes de medirse a uno de los equipos que mejor ha comenzado la temporada. Las gallegas son colíderes de la Liga Guerreras junto a las de Bidebieta, tras remontar dos de los tres partidos que ha disputado, frente a Zonzamas a domicilio y, más apurado, ante Granollers en A Sangriña.

Imanol Álvarez, está tratando de inculcar mejoras en defensa y pidió ayer a su equipo que «compita como estamos entrenando. Cada vez veo al equipo con las ideas más claras, pero atrás creo que podemos ser todavía mejores. Tenemos que ser capaces de llevar la iniciativa en el plano defensivo».

Sobre el Guardés, el ermuarra tiene claro que «ha vuelto a formar un buen equipo, no han perdido potencial. La sensación es de que llevan tiempo jugando juntas, compiten muy bien y más en su campo. Vamos a intentar repetir la victoria del año pasado. Este partido es una prueba de fuego para medir cómo está el equipo», subrayó.

Amores regresa A Guarda

Elena Amores ha defendido la camiseta del Guardés las últimas tres temporadas. Reconoció antes de viajar que para ella «es un partido especial, espero que sea bonito» y advirtió que sabe «lo que es jugar como local allí y tenemos que salir muy concentradas, sin perder muchos balones, ser efectivas y tratar de hacer un partido completo si queremos sumar otra victoria».

