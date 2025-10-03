Imanol Álvarez: «Morvedre aprovechará que no tiene nada que perder»

El Super Amara Bera Bera vuelve mañana al Gasca (19.45 horas). Las de Álvarez reciben al Morvedre en la quinta jornada liguera en la ... que las donostiarras se mantienen en el liderato. Tras el empate ante el Guardés en Galicia, las de Bidebieta tratarán de sumar un nuevo triunfo en su reencuentro con la afición.

«Estamos preparados y con ganas. Después de un periodo de muchos partidos volvemos a uno a la semana. Es positivo, aunque tenemos una sensación un poco rara del partido del Guardés», reconoce Álvarez. En A Sangriña al equipo le costó entrar al partido y no consiguió pasar del empate. «Valoramos mucho el punto conseguido en un campo complicado, pero tenemos ganas de dar un pasito más. Podríamos haber estado al principio del partido, pero después supimos remar, y no es un sitio fácil».

El rival, Morvedre, solo ha conseguido ganar un partido de cuatro en este inicio de curso, ante Zonzamas. El ermuarra explica que «es un equipo que va a pelear por evitar los cuatro últimos puestos. Suele estar bien trabajado pese a que casi todos los años sufren muchos cambios. El año pasado nos hizo sufrir mucho tanto aquí como allí, nos obligó a jugar mucho tiempo 7 contra 6. Allí, estuvimos muy justas y logramos vencer, pero no nos vinimos muy convencidos en nuestro juego».

Manu Etayo, entrenador del conjunto de Sagunto, «plantea muy bien los partidos, creo que aprovechará para tener motivado a su equipo con esa idea de que ellas no tienen nada que perder, y eso siempre te da una libertad y un saber afrontar las cosas sin mucho peligro. Nosotras, tendremos que salir enchufadas».

Margen de mejora

Álvarez no se conforma, «es verdad que hemos jugado partidos muy, muy brillantes, la Supercopa fue algo que tenemos presenta como la utopía hacia la que nos queremos parecer. Ahora mismo creo que los inicios de los partidos no los estamos haciendo bien, sobre todo del primer tiempo. Tratamos de buscar una mejora en el calentamiento, una activación mejor para empezar enchufadas ese periodo que suele ser muy importante desde el inicio».