Un equipo ganador capaz de reaccionar

El Super Amara Bera Bera consiguió ayer en Elche su segunda victoria en la Liga Guerreras. El conjunto donostiarra sigue ganando pero no fue ... coser y cantar. Las ilicitanas firmaron un buen inició que obligó a las de Bidebieta a emplearse a fondo. Ante los problemas el equipo demostró que es capaz de reaccionar.

Fue Eszter Ogonovszky la encargada de inaugurar el marcador del Esperanza Lag, pero esa ventaja inicial le duró muy poco al Bera Bera. Rubio y Figueiredo abrieron brecha a favor del equipo local. No terminaban de reaccionar las de Bidebieta, con algunos desajustes defensivos, y con el 7-3 en contra, Imanol Álvarez paró el tiempo.

El equipo reaccionó bien a la pausa y a partir de ahí cambió el partido. La entrada de Elba Álvarez dio otro ritmo en ataque. Tres goles de la viguesa y otro de Tchaptchet sirvieron para igualar el choque, 7-7. La portera ilicitana, que tantos quebraderos de cabeza da habitualmente al Bera Bera, Nicole Morales, no reaccionó a tiempo a un lanzamiento de Rodrigues que sirvió para adelantarse.

Del 10-15 al descanso al 16-18

El Elche estuvo más de ocho minutos sin marcar. Las ilicitanas se estancaron mientras el Bera Bera ajustó la defensa y empezó a despegar. Laura Hernández colocó el 10-11, y Karsten, Tchaptchet y Elba Álvarez ampliaron la diferencia. El partido llegó al descanso con un 10-15 a favor de las donostiarras.

Tras el paso por vestuarios las franjiverdes salieron con confianza, y poco a poco fueron recortando distancias hasta reducir la renta, 16-18. Saltaron las alarmas y el Bera Bera supo esquivar el bache de nuevo. Arroyo desde los siete metros dos veces y Erauskin desde el extremo pusieron calma al recuperar el margen del descanso, 17-23.

El partido entró en un toma y daca en el que el Bera Bera siempre tiene las de ganar. El poderío a la contra de las de Imanol Álvarez es complicado de igualar y en los últimos compases, gol a gol, fueron ampliando la ventaja para asentarse desde el inicio en lo alto de la clasificación.