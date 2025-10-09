El Bera Bera vuelve a salir victorioso del enredo

El Super Amara Bera Bera sumó este miércoles una nueva victoria en su visita al Zonzamas canario. Otro triunfo ante un equipo en crisis ... que no se lo puso fácil a las de Bidebieta. El conjunto donostiarra sigue tropezando con la misma piedra este arranque de curso. A las entrenadas por Imanol Álvarez se les están atragantando los inicios de partido y aunque es cierto que siempre son capaces de solucionarlos, en los primeros compases se siguen metiendo en líos.

Ayer les costó volver a entrar. Fue Arroyo la encargada de inaugurar el luminoso, pero no tardó el conjunto local –con el presidente dirigiendo el banquillo tras la destitución del entrenador– en darle la vuelta, 2-1. El choque entró en una vorágine de carreras y precipitaciones, y no fue hasta el minuto 9.52 cuando Eszter Ogonovszky anotó el segundo tanto para las donostiarras que puso el marcador en tablas.

Zonzamas Robles, Louis (5p), B. Roger (3), García, Botella (1), I. Roger (2) y Zarco (2) -siete inicial- Márquez, Kaulback (2), Jerónimo (3), López (3), Fernández, Volcina (1), Masseu y Menucci. 22 - 25 Bera Bera Wiggins, Etxeberria, Álvarez (1p), Kruijswijk (1), Gavilán, Karsten (5,1p) y Amores (4) -siete inicial- Ogonovszky (4), Tchaptchet (2), Arroyo (4, 3p), Rodrigues, Somaza (2), Erauskin (2), Hernández y Prades. Parciales: 1-1, 2-2, 5-3, 8-6, 9-8, 12-11 (descanso) 13-12, 15-14, 16-16, 18-20, 19-24 y 22-25 (final).

Árbitros: Víctor Rollán y Sergio Martínez. Excluyeron a las locales Brenda Roger, Louis, Fernandes y Marquez y a las visitantes Ogonovszky y Gavilán. Incidencias:

Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Guerreras.

Acto seguido apareció Melinda Marie Louis, exjugadora del Bera Bera, que tras su llegada al Zonzamas este curso se ha convertido en la referente de las suyas y en la máxima anotadora de la Liga Guerreras. Tras tres tantos de la francesa, con el 6-4 en el marcador, el técnico ermuarra paró el tiempo. Ogonovszky, haciendo lo que mejor sabe hacer, con lanzamientos lejanos, empató el partido hasta en tres ocasiones, pero Jeronimo recuperó la ventaja para las locales al anotar justo antes del descanso, 12-11.

Tras el paso por vestuarios el enfrentamiento se igualó. El conjunto donostiarra no encontraba la forma de imponerse hasta que en el ecuador de la segunda parte, Amores empató (16-16) y Arroyo tras recibir Karsten un fuerte golpe adelantó a las suyas por primera vez en el duelo desde los siete metros, 16-17.

A partir de ahí las donostiarras se agarraron al partido con uñas y dientes. Aunque las locales confiaron en poder ganar ayer al líder, Amores, Kruijswijk, Somaza, Tchaptchet, Arroyo y Erauskin fueron ampliando la ventaja, que concluyó en un nuevo triunfo. El Bera Bera volvió a salir victorioso del enredo antes del parón por compromisos internacionales.

Ocho Guerreras

Nicole Wiggins entró en la convocatoria de las Guerreras para los dos primeros partidos del Europeo 2026 en sustitución de Olaia Luzuriaga, portera del Beti Onak, que tuvo que ser ingresada por un balonazo en el rostro. Se une a Etxeberria, Erauskin, Tchaptchet, Arroyo, Somaza, Álvarez y Prades.