Manifestación en las proximidades del Roig Arena. Iván Arlandis

La protesta pro-Palestina junto al Roig Arena acaba con cinco detenidos, cargas policiales y heridos

La jornada requirió de hasta 500 agentes desplegados y debieron actuar por acometimiento de los manifestantes, que lanzaron sillas y artefactos pirotécnicos, según fuentes policiales

Enric Martín

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:41

Comenta

Dentro del Roig Arena, el partido de la Euroliga de baloncesto entre Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv. Fuera del pabellón, el otro partido que ... acaparó todos los focos. La manifestación pro-Palestina ganó fuerza con el paso de los minutos y una amplia representación se personó en los exteriores del recinto deportivo. Cerca de unas 1.000 personas acudieron este miércoles por la tarde a la llamada para congregarse en las calles adyacentes de la nueva casa del club taronja, como confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

