Un grupo de manifestantes corta la circulación en la Ronda Litoral en Barcelona. EP

Servicios mínimos y problemas de movilidad en algunas ciudades durante la huelga por Gaza

Piquetes han cortado las principales carreteras de acceso a Barcelona mientras en Madrid, algunos grupos parlamentarios han abandonado el pleno del Congreso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:22

El principio de acuerdo para la paz en Gaza firmado el lunes en Egipto ha descafeinado las convocatorias previstas para este miércoles en solidaridad con ... Palestina que, sin embargo, está teniendo repercusión en algunas ciudades como Barcelona, Bilbao o Pamplona. En Madrid, la imagen de la jornada se produce en el Congreso de los Diputados, donde algunos grupos parlamentarios como el de Sumar, Bildu, ERC, Podemos, BNG o PSOE han abandonado el hemiciclo, donde se estaba celebrando la sesión de control al Gobierno, y se han concentrado en las escaleras de los Leones.

