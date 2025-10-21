Paige Robinson dibuja un boceto de que puede ser el referente exterior del IDK

Paige Robindon dibujó el sábado pasado el boceto de la jugadora que puede ser y la prueba de que puede liderar desde el exterior el ... ataque del conjunto de Ibaeta. Un gran encuentro y puede que lleguen muchos más detrás de sus 19 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias. Robinson lideró el triunfo en un tercer cuarto magnífico donde, junto a Yvonne Ejim, encarrilaron un choque que se había puesto peliagudo por el poderío interior de Koné y Dongue. La escolta nacida en Bethany, Illinois, solo falló dos tiros en todo el encuentro.

Las credenciales de Robinson, cuando fue reclutada por el cuadro de Ibaeta estaban fuera de toda duda. 18 puntos de media en la liga alemana, cuarta máxima anotadora y los vídeos de sus mejores encuentros no engañaban: una jugadora con una gran muñeca y una capacidad para crearse sus tiros muy importante.

Los números de Robinson han ido 'in crescendo', ya que anotó tres puntos frente a Gran Canaria, trece contra el Valencia y 19 en el último choque ante Estepona. Llega ahora una prueba de fuego ya que el IDK se mide el domingo (12.00) alPerfumerías Avenida en Salamanca.Enfrente estarán jugadoras de enorme nivel comoMeyers, Vilaró,Arrojo ó Iyana Martín. Si Robinson es capaz de anotar, puede saltar la sorpresa.