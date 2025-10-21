Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Paige Robinson, a punto de lanzar un tiro libre el sábado pasado ante el Estepona. IDK

Paige Robinson dibuja un boceto de que puede ser el referente exterior del IDK

Sus 19 puntos ante el Estepona fueron claves en el triunfo donde realizó una sensacional serie en el tiro con siete aciertos de nueve intentos

Raúl Melero

Raúl Melero

Martes, 21 de octubre 2025, 09:50

Paige Robindon dibujó el sábado pasado el boceto de la jugadora que puede ser y la prueba de que puede liderar desde el exterior el ... ataque del conjunto de Ibaeta. Un gran encuentro y puede que lleguen muchos más detrás de sus 19 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias. Robinson lideró el triunfo en un tercer cuarto magnífico donde, junto a Yvonne Ejim, encarrilaron un choque que se había puesto peliagudo por el poderío interior de Koné y Dongue. La escolta nacida en Bethany, Illinois, solo falló dos tiros en todo el encuentro.

Paige Robinson dibuja un boceto de que puede ser el referente exterior del IDK