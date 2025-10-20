Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álex Sánchez
Temporada 2025-26

Los Thunder ponen en juego la corona de la NBA con un Rey en el alambre

Los Rockets de Durant emergen como potencia ascendente en el Oeste, con Cavs y Knicks como principales aspirantes del Este en el que puede ser el último baile de LeBron

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:14

Comenta

Cuatro meses después de inscribir por primera vez el actual nombre de la franquicia entre la nómina de campeones derrotando en el séptimo partido de ... las Finales a unos Indiana Pacers cuyas opciones quedaron sepultadas con la grave lesión que sufrió Tyrese Haliburton durante el primer cuarto del duelo disputado en el Paycom Center, los Oklahoma City Thunder ponen en juego la corona de la NBA en una temporada que arranca con un Rey en el alambre y muchos candidatos a un trono que ha cambiado de ocupantes en todas y cada una de las siete últimas ediciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos menores, rescatados con hipotermia a 200 metros de la costa de Zarautz
  2. 2

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  3. 3

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  4. 4 Hamaiketako, el almuerzo vasco de las once de la mañana del que presume Arguiñano con primero, segundo y postre
  5. 5 Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  6. 6 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    «La Ertzaintza ya le tenía fichado y venía al barrio cada dos por tres»
  9. 9

    No ganan ni cuando lo merecen
  10. 10

    El obrero que recogió restos de un Ovni y descubrió huellas de alienígenas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los Thunder ponen en juego la corona de la NBA con un Rey en el alambre

Los Thunder ponen en juego la corona de la NBA con un Rey en el alambre