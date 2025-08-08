Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Baskonia hace oficial la salida de Pablo Laso antes de confirmar a Paolo Galbiati

El entrenador vitoriano deja el club después de una única temporada

Carlos Pérez de Arrilucea

Viernes, 8 de agosto 2025, 16:16

Pablo Laso ya no es entrenador del Baskonia. Aunque su despido ya era oficioso, el conjunto azulgrana ha comunicado la salida del técnico vitoriano este ... viernes, que deja el club tras una única temporada. Una marcha previa al anuncio del italiano Paolo Galbiati como nuevo inquilino del banquillo del Buesa Arena.

