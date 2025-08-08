El Baskonia hace oficial la salida de Pablo Laso antes de confirmar a Paolo Galbiati
El entrenador vitoriano deja el club después de una única temporada
Carlos Pérez de Arrilucea
Viernes, 8 de agosto 2025, 16:16
Pablo Laso ya no es entrenador del Baskonia. Aunque su despido ya era oficioso, el conjunto azulgrana ha comunicado la salida del técnico vitoriano este ... viernes, que deja el club tras una única temporada. Una marcha previa al anuncio del italiano Paolo Galbiati como nuevo inquilino del banquillo del Buesa Arena.
