Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las jugadoras del IDK agradecen el apoyo del Gasca. Iván Montero

El IDK Eskotren busca ampliar su buena racha mañana en Ferrol

Tras el parón por selecciones las de Azu Muguruza quieren seguir sumando «en una visita siempre complicada» para el debut de Tulonen

I. M.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El IDK Euskotren busca prolongar su buen inicio de temporada. Tras el parón, las entrenadas por Azu Muguruza viajan hasta Ferrol como colíderes de la ... competición pero sabiendo de la dificultad de sumar una nueva victoria lejos del Gasca. «No me gustan nada estos parones, me dan miedo», confesó la entrenadora donostiarra aliviada de que todas las jugadoras que han viajado con sus selecciones hayan vuelto bien físicamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2 Gipuzkoa se ha teñido de blanco en una jornada complicada en las carreteras
  3. 3

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  4. 4 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  5. 5 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  6. 6 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  7. 7 Muere Paco Marín, fundador de la ikastola Ekintza y del colegio mayor Olarain
  8. 8 La Villa Europea de la Navidad que cautiva a sus visitantes con su encanto y entrañables fiestas, ideal para visitar este invierno
  9. 9

    La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional
  10. 10 Temporal en Gipuzkoa: ¿Hasta cuándo va a durar el frío?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El IDK Eskotren busca ampliar su buena racha mañana en Ferrol

El IDK Eskotren busca ampliar su buena racha mañana en Ferrol