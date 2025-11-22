El IDK Eskotren busca ampliar su buena racha mañana en Ferrol

El IDK Euskotren busca prolongar su buen inicio de temporada. Tras el parón, las entrenadas por Azu Muguruza viajan hasta Ferrol como colíderes de la ... competición pero sabiendo de la dificultad de sumar una nueva victoria lejos del Gasca. «No me gustan nada estos parones, me dan miedo», confesó la entrenadora donostiarra aliviada de que todas las jugadoras que han viajado con sus selecciones hayan vuelto bien físicamente.

La semana ha estado marcada por la operación de Remenarova y la llegada de Helmi Tulonen que podrá debutar mañana ante el Baxi Ferrol (18.00 horas). «Con solo dos entrenamientos, veremos a ver cómo es capaz de ayudarnos. Es una jugadora que tiene muy buen tiro exterior. Nos puede abrir mucho el campo y dar otro tipo de juego, sobre todo en esa posición de 'cinco'. Es difícil venir para poco tiempo y ya rendir inmediatamente pero se nota que no ha venido aquí a hacerse ver, está actuando muy bien con el grupo e intentando adaptarse al juego del equipo», destacó.

«La salida a Ferrol siempre es complicada. Es un equipo que tiene un estilo de juego muy marcado, hay que estar muy atentas a muchas acciones. No hay que dejarles que se vengan arriba en el triple, porque los partidos en los que se van en el marcador normalmente suele ser porque tienen buen porcentaje con mucho acierto de tres», explica Muguruza. También advierte sobre el factor climático, porque «es un campo que en invierno es complicado, porque hace mucho frío y hay que saber jugar así».

«Ganar fuera de casa tiene mucho peso en esta liga. Veo al equipo defensivamente muy sólido. Si somos capaces de volver con esa concentración, con la que nos fuimos, sabemos que haremos un partido muy serio», apuntó.

Muguruza confiesa estar disfrutando de la tranquilidad de continuar en los puestos nobles de la clasificación. «Siempre se disfruta, no estamos acostumbradas y lógicamente yo lo disfruto. Nos hemos ido al parón en una situación que el año pasado era al revés, no vamos a negar que hemos pasado un parón muy tranquilo. Lo que antes se fallaba, ahora se mete, porque el año pasado llegábamos a los partidos con situaciones de mucho estrés», dijo.