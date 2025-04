Azu Muguruza, su temporada más difícil

Álvaro Vicente San Sebastián Domingo, 20 de abril 2025, 00:03 | Actualizado 00:12h. Comenta Compartir

No hay otro caso igual. Azu Muguruza (San Sebastián, 1968) cerró ayer su 32ª temporada en el mismo banquillo. Su historia es la de una ... fidelidad a un equipo y a una idea, un relato de alguien que ha amado desde siempre el baloncesto, pero que supo encontrar en él una forma de vida no excluyente. «Tengo dos hijos y he estudiado INEF, trabajo de ello por la mañana y por la tarde, entrenamientos».

Así toda una vida, desde que, recién acabada su carrera y colgadas las botas tras haber jugado en el Donosti Las Banderas, empezó algo con lo que todavía continúa. «Nunca pensé dedicarme al baloncesto profesional como lo he hecho en estos últimos años. Quería hacer algo de basket de cantera, una labor que compaginé con el primer equipo hasta que tuve hijos. Aposté por la familia, porque para mí ellos son lo primero. Con un trabajo estable, ha sido más sencillo conciliar eso con el baloncesto y mis hijos». Referente del baloncesto femenino, ha sido elegida mejor entrenadora de la Liga al menos tres veces. Estudiante de Educación Física en Vitoria, donde compaginó los estudios con su faceta de jugadora, volvió a Donostia para comenzar a entrenar en la cantera del Juven Saski Baloia durante cinco años, encargándose asimismo de la preparación física. De ahí dio el salto al Gros Loyola, actual Bera Bera. Noticia relacionada El IDK Euskotren sufre pero evita el descenso en el último minuto Fue en el verano del 93 cuando Muguruza recibió la llamada de la UPV para hacerse cargo del equipo en la Liga Universitaria, compaginando esa temporada la dirección tanto del conjunto universitario como del Gros Loyola hasta que al año siguiente dejó a este último equipo para dedicarse en exclusiva a la UPV, que disputa la Liga Universitaria hasta que en 2001 llega a un acuerdo con el Atlético San Sebastián para jugar en Primera Nacional bajo el nombre de UPV Atlético. Primero en León (2007) y luego en Cáceres (2013), el Club Deportivo Ibaeta, nombre con el que fue creado el club para poder competir en categorías nacionales federadas, logró sendos ascensos -con varios intentos fallidos por el camino- que le llevan hasta la Liga Femenina. Es fácil preguntarse cómo ha conseguido mantener la chispa por el baloncesto cuando ha permanecido en el mismo equipo por un espacio de tiempo tan prolongado. «El proyecto, dentro del mismo proyecto, ha ido evolucionando con los años. No ha sido siempre lo mismo y creo que esos cambios han sido los que me han permitido, entre otras cosas, conservar la ilusión por lo que hago». Es inevitable abstraerse de la conexión con su hermana Carmen Muguruza, la presidenta del IDK Euskotren. Ese binomio es el que ha conseguido alcanzar las mayores cotas del club, disputando competición europeo y creciendo cada año en apoyos públicos y privados, sin descuidar el trabajo de formación. En Ibaeta Basket han tenido presente siempre el impulso de la cantera. El objetivo siempre ha sido ser la punta de la pirámide, conseguir que la jugadora guipuzcoana pudiera subir todos los peldaños sin salir de casa. Dejando a un lado el basket universitario estadounidense, que no es profesional, destacan las 24 campañas de Greg Popovich al frente de los San Antonio Spurs o las 17 temporadas triunfales del mítico Red Auerbach en los Celtics de Boston. En la ACB, Lolo Sainz estuvo 14 temporadas consecutivas dirigiendo al Real Madrid entre las décadas de los 70 y 80. En Gipuzkoa solo Juantxo Villarreal, con sus 22 campañas al frente del Bidasoa, puede compararse con la etapa de Azu al frente.

