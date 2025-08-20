Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Naroa Zabala, Irene Murua, Uxue Esparta e Izar Badia posan con la camiseta del Arrasate Ointxe. Ángel Ayastuy

Arrasate Ointxe

Baloncesto
Desde Arrasate hasta el 3x3 de las Series Mundiales que se celebran en Burdeos

Izar Bedia, Irene Murua, Naroa Zabala y Uxue Esparta se enfrentan hoy a Estados Unidos e Irlanda en la ronda preliminar del torneo

Xabier Manzanares

San Sebastián

Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:24

Hace cuatro años que el baloncesto 3x3 se convirtió en deporte olímpico y hoy, a partir de las 15.10 horas, el Arrasate Ointxe pasará a la historia al enfrentarse a dos grandes selecciones en las Series Mundiales femeninas: Irlanda y Estados Unidos. «Nunca hubiera imaginado que un equipo como el nuestro, que nace en Mondragón, se mediría contra las 16 mejores selecciones del mundo», señala José Mari Balzategi, vicepresidente del club.

La plantilla, integrada por Izar Bedia (canterana), Irene Murua (canterana), Uxue Esparta (fichaje) y Naroa Zabal (canterana), será la encargada de representar el nivel guipuzcoano en la cancha de Burdeos. Esta última, una jugadora con gran proyección y talento formará parte la próxima temporada del IDK Euskotren.

El equipo, sin embargo, no se entiende sin Alazne Canales, quien fue una pieza clave en la trayectoria del conjunto hasta alcanzar las Series Mundiales. Pese a su aportación, no podrá disputar el torneo al no cumplir con el requisito de ser mayor de edad. Aun así, como destaca Balzategi, «ha hecho un trabajo espectacular por el equipo». Y es que la trayectoria hasta formar parte de las mejores 16 selecciones del 3x3 no ha sido nada fácil.

La plantilla comenzó su andadura imponiéndose en la primera serie clasificatoria disputada en Bilbao. Fue ahí donde logró el pase a la siguiente ronda celebrada en Zaragoza. Las de Arrasate volvieron a brillar y se hicieron con el billete que les dio acceso a la gran final disputada en Tenerife, donde les esperaban los mejores equipos de Europa. «Fue un bombazo. Conseguimos ganar a equipos que se dedican exclusivamente al 3x3, no se nos va a olvidar nunca», afirma el de Mondragón.

El formato de la competición

Hoy se disputa la ronda preliminar del torneo, donde seis selecciones, divididas en dos grupos de tres, jugarán entre ellas con el objetivo de lograr la primera plaza de sus respectivos grupos. Y es que solamente las selecciones que ocupen la primera plaza avanzarán a la fase final de la competición, donde esperan ya 10 equipos. El Ointxe comenzará su andadura esta tarde (15.10 horas) contra Irlanda, una selección que será difícil de batir, pero que no ocupa el papel de favorita del grupo, ya que ese corresponde a Estados Unidos (16.00 horas), que llega al torneo tras ganar el bronce en las Olimpiadas de París 2024. Los partidos se podrán seguir a través del canal de YouTube de la FIBA 3x3.

«Hay que tener los pies en el suelo, enfrente tenemos a dos selecciones que serán muy difíciles de batir. Está claro que no tenemos referencias del equipo que trae Estados Unidos, pero si nos fijamos en su trayectoria, seguro que serán una de las grandes del torneo», asegura el que fue técnico y jugador del equipo de Arrasate.

Las reglas de juego son las siguientes: se disputan los partidos entre dos equipos de tres jugadoras cada uno, con una suplente opcional por plantilla. El objetivo es alcanzar los 21 puntos o tener la mayor puntuación al finalizar los 10 minutos de juego. Si hay empate al final del tiempo reglamentario, se juega una prórroga de un minuto. El primer equipo que anote 2 puntos gana.

La fase final del torneo se disputará hoy a la tarde y mañana. Ahí esperan selecciones como España, Canadá, Francia o Alemania, ganadora del oro en París 2024. Pase lo que pase, el nombre del Ointxe de Arrasate estará mañana representado entre las mejores selecciones del mundo del baloncesto. Una gesta histórica para el equipo guipuzcoano.

