Presentación del Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa F. DE LA HERA
Medio Maratón

Suma y sigue para una carrera que sigue imparable

El Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa del domingo cuenta con 4.000 inscritos, récord para una prueba de esta distancia en Gipuzkoa

M. Oiartzun

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:09

En 2022, en su estreno, fueron 1.500 los inscritos. En 2023, 2.000. El año pasado se apuntaron 3.000 corredores y 4.000 ... son los que cuentan con dorsal para correr el domingo la cuarta edición del Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa, una carrera incluida en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo que crece de forma imparable y que volverá a combinar atletismo popular y de élite. Nunca antes en Gipuzkoa una prueba de 21,097 kilómetros había reunido a tantos participantes.

