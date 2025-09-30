Suma y sigue para una carrera que sigue imparable

En 2022, en su estreno, fueron 1.500 los inscritos. En 2023, 2.000. El año pasado se apuntaron 3.000 corredores y 4.000 ... son los que cuentan con dorsal para correr el domingo la cuarta edición del Medio Maratón de San Sebastián Rural Kutxa, una carrera incluida en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo que crece de forma imparable y que volverá a combinar atletismo popular y de élite. Nunca antes en Gipuzkoa una prueba de 21,097 kilómetros había reunido a tantos participantes.

Este martes se ha presentado en el Boulevard de Donostia este evento que agotó sus 4.000 dorsales hace ya tres meses y a la que, este año, vuelven la alavesa Elena Loyo y la cántabra Irene Pelayo, ganadoras en 2022 y 2023, respectivamente. Las dos fondistas, que saben lo que es ser campeonas de España de medio maratón, buscarán su segunda txapela otoñal por las calles de Donostia. Las aragonesas Sara Benedí y Beatriz Martínez, así como las locales Nerea Egia y Maite Arraiza, completan la nómina de atletas femeninas de nivel en este medio maratón que cuenta con un 37,1% de inscripción femenina, un porcentaje muy elevado para una 21K.

La carrera masculina se espera muy igualada, con Iraitz Arrospide, segundo en 2024, entre los candidatos a subir a lo más alto del podio. No lo tendrá nada fácil el fondista txuri-urdin, ya que también correrán el olímpico uruguayo Nicolás Cuestas (viene de correr en el Mundial de Tokio) y los catalanes Artur Bossy, Mourad Mounim y un Jaume Leiva, doble ganador de la Behobia, que ya no está al nivel de hace unos años pero que siempre hace disfrutar.

Además de Arrospide, también se espera que corran muchos de los mejores especialistas vascos: Unai Arroyo, Javi Menta, Imanol Larrañaga, Gonzalo Fuentes, Ander Sagarzazu... Habrá corredores de un total de 53 países. En la carrera también se pondrán en juego los trofeos Décimas a mejores atletas vascos y los premios Euskadi Low Cost y Eroski a mejores guipuzcoanos y donostiarras, respectivamente.

«La salida, en el Boulevard»

«La gran novedad de esta edición es que tanto la salida (9.30 horas) como la meta estarán situadas en el Boulevard y no en Alderdi Eder», explicó ayer Patxi Larrea, director de la carrera y responsable de Fly Actions.

«Es una de las populares fuertes por el número de participantes y porque destaca en su organización», indicó Roberto Ramajo, director de Deportes de la Diputación. «Es un lujo que haya tantos atletas potentes, entre ellos guipuzcoanos como Arrospide a los que tenemos cariño», siguió, congratulándose además por el alto porcentaje de mujeres inscritas.

«Es un referente y una fiesta que combina lo popular con el atletismo de élite. Sin duda, la mejor manera para empezar en Donostia el calendario de carreras de otoño», cerró Iñaki Gabarain, concejal de Deportes de Donostia.