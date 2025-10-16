«Con esta situación, ¿quién se va a presentar?»

Tras cinco meses en el cargo, el alavés Mikel García, junto al resto de su junta directiva, presentó el viernes en la Asamblea General Ordinaria ... de la Federación Vasca de Atletismo su dimisión como presidente del organismo. ¿El motivo? «Los graves problemas económicos estructurales».

García, que llegó al cargo recién jubilado, atendió ayer a este periódico y fue claro: «Ahora es el Gobierno Vasco quien tiene que dar un paso adelante. Nosotros seguimos en funciones. Estamos en proceso de convocar elecciones. Con la situación que hay, ¿quién se va a querer presentar?».

«Voy a ser claro. La falta de dinero es un problema. En 2007, antes de la crisis, lo que la Federación Vasca de Atletismo recibía de parte del Gobierno Vasco era un 33% superior a lo de este año. Y mira si en estos años han subido los precios... La Federación Vasca ya ha subido el precio de las licencias, de los canones por organizar campeonatos... pero las aportaciones del Gobierno Vasco están congeladas desde 2013. Ni el equivalente al IPC se ha subido. Se mira para otro lado».

García sabe que «no es un problema únicamente del atletismo. Son muchas las que están en una situación delicada. Llegamos con ilusión, pero cuando vimos el problemón y que desde el Gobierno Vasco no había voluntad de aumentar la aportación, tomamos la decisión. Podríamos renunciar a los Campeonatos de España por federaciones, a organizar Campeonatos de Euskadi... Pero ¿qué sentido tendría la Federación?».

También es un problema para la Federación «el aumento de los costes salariales del personal de secretaría». Este periódico ha podido saber que el coste de personal supone casi un 40% del total de gastos de la FVA. En 2025 destinan al pago de las nóminas (una jornada completa y otra al 66%), más de 130.000 euros.

«El lunes comuniqué la decisión a Gorka Iturriaga, director de Deportes del Gobierno Vasco, y no sabemos nada más. También se lo dije a Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo».

¿En qué afecta a Gipuzkoa?

Además de la Vasca, también existen las federaciones territoriales. De hecho, podría decirse que son las que mayor peso asumen en el día a día del atletismo. No han sido pocos los comentarios dentro del mundillo atlético durante los últimos años que cuestionaban la razón de ser de una Federación Vasca que «consumía recursos sin ofrecer gran cosa a cambio».

García, preguntado por los cambios que una hipotética disolución de la Federación Vasca podrían acarrear en las territoriales, indica que «sin ir más lejos, tendrían que ponerse de acuerdo entre la guipuzcoana, la alavesa y la vizcaína para organizar un campeonato autonómico, tendrían que gestionar íntegramente las licencias...». Pero ¿y si es intervenida la FVA por el Gobierno Vasco? «No debería afectarles demasiado. Tienen sus calendarios, su actividad...».

Fuentes vinculadas a la Federación Atlética Guipuzcoana consultadas por este diario indican que «la FAG pasaría a recaudar el 100% del importe de las licencias territoriales, por lo que habría más recursos».

Los atletas no deberían verse afectados «más allá de que ahora esté en duda si Euskadi y, por tanto también los atletas guipuzcoanos, va a estar representada en campeonatos a nivel nacional en los que se participa por federaciones autonómicas».