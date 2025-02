Un día para disfrutar

Comenta Compartir

La Lilatón es una carrera para disfrutar. Lo tengo clarísimo. No es la primera vez que participo. Hace unos años la hice con una amiga ... pero, en esta ocasión, ha sido diferente. He podido correr junto a varias de las mujeres que semanalmente y desde septiembre vienen a entrenar con nosotras con motivo de los entrenos del club de running de Oysho y también ha venido con nosotras mi hermana mayor. Nos lo hemos pasado en grande. El objetivo no era competir; era ir juntas y disfrutar. Yo, que compito habitualmente en pista, me quedo con la velocidad y las vallas. Con el fondo sufro un poco más, pero tengo que confesar que esto de correr en grupo, con mucha más gente, me está empezando a encantar. Le estoy cogiendo el gustillo. Visto lo de esta edición de la Lilatón, ahora mismo tengo claro que dentro de un año repetiré. ¡Repetiremos!

Como decía, nunca he sido de participar en carreras populares, pero últimamente, y aunque aquí no saque mi orgullo competitivo, estoy disfrutando de ellas. Sin ir más lejos, 2024 lo despedí tomando la salida en la San Silvestre donostiarra. El plan fue similar al de esta edición de la Lilatón, corriendo junto a mujeres de la comunidad a las que animamos a correr. En mi caso particular, he pasado de la pista al asfalto en cuestión de días. Hace un par de semanas estaba compitiendo en Sabadell, en Cataluña, en el Campeonato de España sub-23. Lo de la Lilatón es muy diferente. Pero también engancha y me gusta. Qué ambientazo y con un tiempo estupendo para participar. El año que viene, más y mejor. Seguro. Y espero que no se me haga tan largo... Que en la pista soy de las que corre distancias muy cortas. Eso sí, aunque me encante competir, también estoy disfrutando mucho ayudando a otras mujeres a hacerlo. Y a las que no se hayan decidido aún a salir a correr, les mando un mensaje de ánimo. El camino no siempre es fácil, pero suele ser satisfactorio.

Temas

Mujeres

Lilatón