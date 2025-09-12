Irati Mitxelena debuta este sábado en la jornada inaugural del Mundial de atletismo

Mañana arranca en Tokio (Japón) el Campeonato del Mundo absoluto, la cita atlética smás importante de la temporada. Lo hará con una jornada inaugural ... en la que habrá cinco oros en juego: los dos de los 35 kilómetros marcha, el masculino del peso, el femenino de los 10.000 metros y el del relevo 4x400 mixto.

Y durante el primer día de competición de este Mundial también debutará en una cita de estas características Irati Mitxelena. La donostiarra, que logró el billete sobre la bocina, se estrenará a partir de las 11.30 horas de mañana (horario en Gipuzkoa) junto a la valenciana Fátima Diamé en la ronda clasificatoria de la longitud. Mitxelena competirá en el grupo B, donde también está la alemana Malaika Mihambo (7,30 metros).

Son 18 atletas en su grupo y solo dos acreditan una marca personal inferior a los 6,70 metros que la saltadora del Atlético San Sebastián ha logrado este año. Lo tiene difícil para lograr el pase a la final del domingo. Eso sí, la regularidad de Mitxelena es un punto a favor.

Las primeras opciones de medalla españolas en Tokio llegarán durante la madrugada del viernes al sábado (00.30 horas) en la primera de las pruebas que se disputan en el Mundial: los 35 kilómetros marcha. Entre los participantes, la campeona olímpica María Pérez.

En Japón, además, se espera una bonita cita con el sueco 'Mondo' Duplantis (pértiga) y la keniana Faith Kipyegon (1.500 y 5.000) como principales estrellas. Habrá más atractivos: Noah Lyles doblará los 100 y los 200 metros (además del relevo), Cordell Tinch correrá las vallas cortas y Karsten Warholm las largas, Femke Bol no espera tener rival en los 400 metros vallas (Sydney McLaughlin se ha decantado por los lisos), Yaroslava Mahuchikh espera conquistar el oro en la altura...

Y también hay varias incognitas. Entre ellas, ver cómo responde el noruego Jakob Ingebrigtsen (1.500 y 5.000) tras todo el verano lesionado o saber si los triplistas Yulimar Rojas y Jordan Díaz, que llegan prácticamente en blanco, están cómo para colgarse el oro en Tokio, en el mismo estadio que albergó los Juegos en 2021.