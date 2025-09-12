Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Atletismo

Irati Mitxelena debuta este sábado en la jornada inaugural del Mundial de atletismo

La donostiarra participa en la ronda clasificatoria de la longitud en un Mundial que contará con Duplantis y Kipyegon como principales estrellas

M. O.

San Sebastián.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

Mañana arranca en Tokio (Japón) el Campeonato del Mundo absoluto, la cita atlética smás importante de la temporada. Lo hará con una jornada inaugural ... en la que habrá cinco oros en juego: los dos de los 35 kilómetros marcha, el masculino del peso, el femenino de los 10.000 metros y el del relevo 4x400 mixto.

