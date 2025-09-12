Una ayuda olímpica para preparar el Mundial de Tokio

M. Oiartzun Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

En febrero de 2024, días antes de un Campeonato de España bajo techo que ella ganó en tres ocasiones, Teresa Errandonea anunció su retirada de la alta competición. Su compañera María Vicente, en plena preparación para el Mundial indoor que se disputaría un par de semanas después en Glasgow, corrió los 60 metros vallas de aquel estatal en Ourense, la disciplina en la que Teresa brillaba. Ganó. Segundos después de cruzar la línea de meta, la combinera Vicente afincada en Gipuzkoa desde hace cinco años dibujó con sus manos una 'T' con la que quiso homenajear a su amiga.

Desde aquella retirada ha pasado más de año y medio, pero lo cierto es que Teresa Errandonea no ha dejado de pisar la pista. Ahora ya sin la presión de la competición, eso sí. Durante los últimos meses, además, la irundarra, que llegó a ser olímpica en los Juegos de Tokio 2021, se ha convertido en una pieza fundamental para que María Vicente haya vuelto a competir a buen nivel.

En ese Mundial de Glasgow que la combinera preparó con esmero y al que llegaba incluso con opciones de pelear por la medalla de oro en el pentatlón, una desgraciada rotura del tendón de Aquiles cuando saltaba altura sacudió cualquier opción de que Vicente peleara por subir al podio. Los lloros de la atleta nacida en Hospitalet de Llobregat pronto se convirtieron en energía para tratar de volver mas fuerte que antes de sufrir el duro golpe. Y en ese camino está ahora la pupila de Ramón Cid en Donostia, ahora ya en Tokio concentrada para afrontar la que será su primera cita internacional tras la lesión.

Vicente, de 24 años, será junto a la saltadora donostiarra Irati Mitxelena la representante del atletismo guipuzcoano en Japón en un Campeonato del Mundo absoluto más tardío de lo habitual. Mientras que la participación de Mitxelena arrancará mañana (día en el que empieza el Mundial) con la ronda clasificatoria de la longitud, Vicente tendrá que esperar hasta el viernes 19 para debutar en un heptatlón en el que ha tenido que sudar y sufrir de lo lindo para lograr clasificarse y en el que, si todo va bien, peleará por batir su propio récord de España (6.304 puntos).

«Un apoyo»

Y, en ese camino hacia su regreso internacional tras la lesión, Vicente ha contado con la ayuda olímpica no solo de Cid, su técnico, sino también de su grupo de entrenamiento y de Errandonea. «Mientras el resto de atletas estaban ya de vacaciones y María e Irati seguían durante agosto entrenando, yo he seguido yendo a la pista para ayudarles. Con María he hecho series de forma conjunta, también de vallas. El último entreno en el que le ayudé fue en uno en el que ella tenía varios 600 y 200. Pienso que mentalmente le ha venido muy bien de cara a Tokio. Es verdad que Ramón siempre está ahí, pero no es lo mismo estar en grupo que tú sola con el entrenador. He tratado de animarla en todo momento, sobre todo cuando ha estado un poco más floja con molestias», explica la irundarra de 30 años.

Tras su adiós a la competición, Errandonea no pasó demasiado tiempo sin pisar el sintético de Anoeta. «Fueron unos dos meses los que tardé en volver. Desde entonces, uno o dos días por semana como mínimo sí que he estado yendo. He probado otras cosas y no me han terminado de llenar», admite la plusmarquista vasca de 60 y 100 metros vallas.

«Durante el verano de 2024 iba mucho a pista para hacer entrenos de salto de longitud (disciplina en la que destacaba cuando era cadete). Y fue en marzo de este año cuando volví a probar con las vallas. Un año y pico después».

No descarta ningún escenario

Errandonea confiesa que «el gusanillo ha vuelto a aparecer. En verano he estado haciendo vallas y me he ido encontrando bien. Estoy mucho mejor de las molestias. Y, quieras que no, el verles a María y a Irati preparar el Mundial, ha hecho que me hayan entrado ganas de volver a ponerme en forma. Ahora en septiembre tengo idea de empezar de nuevo con el grupo a hacer pretemporada y ahí lo dejo. No sé. Quiero ponerme en forma y entrenar vallas. Voy día a día, también con el cansancio del trabajo, pero el objetivo es entrenar cuatro días por semana y después ya se verá». No descarta ninguna opción.

¿Volverá a competir la irundarra? Las vallas y el foso de longitud le esperan. El tiempo (y ella misma) dirá. Mientras tanto, ella seguirá disfrutando y ayudando.

