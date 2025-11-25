Iñigo Olaizola
Iñigo Olaizola, director del maratón donostiarra, muestra su satisfacción con lo vivido el domingo y confirma que el modelo popular se mantendrá
Karel López
Martes, 25 de noviembre 2025, 06:55
«Estamos muy contentos por cómo ha salido todo. Después de la cancelación del año pasado, ha sido muy emocionante escuchar el pistoletazo de salida. ... Han sido muchos meses de trabajo con un único objetivo: que los participantes vivieran una experiencia única». Iñigo Olaizola, director del ZurichMaratón de SanSebastián, mostraba ayer su satisfacción con lo vivido el domingo.
«Hubo más público que nunca en el circuito. Como organización estamos capacitados para crecer, pero tenemos que estudiar bien el circuito y ver cómo podríamos ampliar determinadas zonas que quedan muy estrechas. Si el Ayuntamiento quiere apostar de verdad por este maratón, y creo que tendría sentido porque está alineada en estrategias como la desestacionalización, perfil del visitante o los valores que promueve, seguro que en pocos años podemos acercarnos a los 15.000 participantes».
En cuanto al modelo popular, sin contratar atletas de élite, Olaizola confirmó que así seguirá siendo. «Apostamos por una carrera popular donde puedan ganar una atleta donostiarra y un atleta inglés. Termina siendo mucho más emocionante y el pódio mucho más abierto. En Donostia, el popular es nuestra élite».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión