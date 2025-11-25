Maite Arraiza, campeona del Maratón: «Sé que no soy la mejor, pero he sido la mejor de las que ha corrido»

Maite Arraiza experimentó en Sevilla hace menos de un año la dureza del maratón. Cuando la meta estaba próxima, superado ya el kilómetro cuarenta, la ... fondista guipuzcoana comenzó a encontrarse mal, a vomitar. De golpe y porrazo, su ilusión de lograr un crono cercano a las 2h45 se desvaneció. Pero un atleta nunca se rinde. Y ella lo es. Tan solo unos meses después, en los 42,195 kilómetros de casa, Arraiza se convirtió el domingo en la primera donostiarra en ponerse la txapela en elZurich Maratón de San Sebastián. Y con ese esperado registro (2h44:59) que en su anterior aventura sobre la distancia se le escapó cuando todo parecía estar hecho.

Debutó en los 42 kilómetros hace ya más de cinco años en Sevilla, «justo antes de que la pandemia nos encerrara», aunque no con una preparación tan específica como la que ha llevado durante los últimos meses. «Hice 2h56», recuerda. El maratón donostiarra ya estaba en su agenda en 2024, pero no pudo ser debido a la cancelación de la prueba. «Por eso me fui a Sevilla en febrero». Allí vivió el lado cruel del deporte.

«La verdad es que el domingo fui fácil durante los últimos kilómetros. Iba con ese puntito de miedo después de lo que había vivido en Sevilla, pero que el terreno fuera conocido supongo que me ayudó». Eso y, claro, el apoyo de los suyos. «Mi marido (el exciclista Gari Bravo) y mi hijo me acompañaron durante gran parte del recorrido con la bici. Ellos iban por el bidegorri por diferentes zonas animando». Poco después de cruzar la línea de meta del Boulevard, Maite cogió en brazos al pequeño Peio.

«Gari, mis aitas y mis tías siempre están ahí en todas las carreras. Sin ellos sería imposible la logística». Maite lleva años en el mundo del atletismo. Ha corrido en pista, sobre el barro (llegó a ser campeona de Euskadi de cross)... Desde que nació Peio, esta profesora de la UPV se entrena a deshoras, cuando puede, muchas veces cuando al sol aún le quedan horas para hacer acto de presencia. La suya fue una victoria popular, el triunfo del amateurismo en una carrera que, este año, no contaba con atletas contratadas. Sin élite sobre el asfalto, la donostiarra aprovechó su oportunidad. «Sé que no soy la mejor, pero he sido la mejor de las que ha corrido esta edición».

«Ir a ritmo»

De forma muy inteligente, y conocedora de cuál era su estado de forma, la fondista de 38 años se agarró desde el comienzo a las liebres de 2h45, su tiempo objetivo. «Yo quería ir a ritmo y terminar en esa marca. Cuando cogimos a 'Verdeliss' ya vi que iba en cabeza, pero no era la única mujer en el grupo. Poco a poco me fui quedando sola. Una liebre no aguantó y otra comenzó a ir un poco más rápido. Iñaki Añorga, al que conozco del gimnasio, fue quien me ayudó durante los últimos kilómetros para mantener el ritmo. No tengo prácticamente experiencia en maratón y no sabía cómo iban a responder las piernas».

Todo salió bien. Y Maite, que desde este año viste la camiseta del equipo Oysho (en alianza conel club Vicky Foods Athletics) pudo celebrar con los suyos el triunfo, el más importante conseguido hasta la fecha por esta atleta que en la Behobia fue la mejor guipuzcoana con 1h15. Sin creerse aún la repercusión que ha tenido este «inesperado» triunfo, Maite, que ayer, como cada lunes volvió al trabajo y a su rutina semanal, tiene claro que es una victoria que quiere compartir. «Mi grupo de entrenamientos de Donostiarrak también ha sido muy importante. Salgo a las mañanas con ellos. Fidel, Mario, Xabi Vega, Jon Ganzarain, Mikel Alonso, Mikel Usandizaga... Quiero darles a todos las gracias».

La txapela del maratón donostiarra se quedó en casa, lo nunca antes visto en esta carrera que nació en 1978.