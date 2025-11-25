Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortada la N-I en Alegia, sentido Irun, por la colisión de un camión y dos turismos
Maite Arraiza celebra la victoria con este periódico. Morquecho

Maratón de San Sebastián

Maite Arraiza, campeona del Maratón: «Sé que no soy la mejor, pero he sido la mejor de las que ha corrido»

Una victoria especial. Maite Arraiza vivió el domingo una jornada que siempre recordará y un triunfo que no hubiese sido posible sin su gente, sin los del día a día

Karel López

Martes, 25 de noviembre 2025, 06:57

Comenta

Maite Arraiza experimentó en Sevilla hace menos de un año la dureza del maratón. Cuando la meta estaba próxima, superado ya el kilómetro cuarenta, la ... fondista guipuzcoana comenzó a encontrarse mal, a vomitar. De golpe y porrazo, su ilusión de lograr un crono cercano a las 2h45 se desvaneció. Pero un atleta nunca se rinde. Y ella lo es. Tan solo unos meses después, en los 42,195 kilómetros de casa, Arraiza se convirtió el domingo en la primera donostiarra en ponerse la txapela en elZurich Maratón de San Sebastián. Y con ese esperado registro (2h44:59) que en su anterior aventura sobre la distancia se le escapó cuando todo parecía estar hecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  3. 3 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  6. 6 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  7. 7

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  8. 8 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  9. 9 El consejo de coctor García-Dihinx para los días de frío: «Mejor si vas al trabajo sin abrigo o sales un rato sin él»
  10. 10

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Maite Arraiza, campeona del Maratón: «Sé que no soy la mejor, pero he sido la mejor de las que ha corrido»

Maite Arraiza, campeona del Maratón: «Sé que no soy la mejor, pero he sido la mejor de las que ha corrido»