El clásico que nunca falla: aquí tienes los perfumes más regalados para el Día de la Madre

Madre no hay más que una, cierto, pero su Día es todos los años. Eso significa que, cuando se acerca el mes de las flores, hay que ir dándole a la cabeza para encontrar un regalo apropiado. Pero tú y yo sabemos que no es fácil acertar siempre.

Sin embargo, hay un método infalible en estos casos: el perfume. Una buena fragancia no es sólo un detalle elegante y personal, sino que también es una de las formas más bonitas que existen de decir «te quiero». Amor infinito en frascos pequeños, como las cosas importantes de la vida.

¿Qué? ¿Te parece una buena idea pero no entiendes mucho de perfumes? No pasa nada: para eso estoy aquí. Me he tomado el trabajo de echar un ojo a las principales firmas del mercado para elaborar una selección de lo más interesante. ¡Eso que te ahorras en horas de búsqueda!

Échale un ojo a esta lista de los 7 perfumes más regalados para el Día de la Madre y ten la seguridad de acertar un año más. ¡Aquí los tienes!

AQUA ALLEGORIA MANDARINE BASILIC DE GUERLAIN

Estamos ante una fragancia enérgica que destaca por sus notas a albahaca y cítricos, en especial a mandarina. Tiene un 95% de ingredientes naturales y se vende en formato frasco de 75ml. Lo tienes en Amazon por 86,40€

GOOD GIRL BLUSH DE CAROLINA HERRERA

Un perfume que entra por los ojos. Este Día de la Madre, confía en Carolina Herrera y uno de los perfumes más populares: Good Girl, edición Blush, el del emblemático «Stiletto». Esta fragancia floral y femenina es todo un acierto que puedes encontrar en Amazon al precio de 97,91€ por el formato de 90ml.

GINZA TOKYO DE SHISEIDO

Una nota oriental perfecta para las ocasiones más especiales. Ginza Tokyo de Shiseido aporta una fragancia muy personal con toques profundos pero que dejan un eco dinámico. Viene en formato vaporizador de 90ml y tiene un precio actual de 68,95€.

MY WAY DE GIORGIO ARMANI

Un nuevo éxito de la siempre confiable casa Giorgio Armani. En esta ocasión, han utilizado notas cítricas y flores muy intensas para crear un perfume apto para cualquier época del año. En formato spray de 90ml, te sale a 100,75€ en Amazon.

LIGHT BLUE DE DOLCE&GABBANA

Un perfume complejo pero juvenil. Destaca por sus notas profundas de manzana y limón siciliano, con un fondo de ámbar y almizcle. Viene en frasco de 100ml, con vaporizador, y tiene un precio de 59,79€.

THIS IS REALLY HER! DE ZADIG&VOLTAIRE

Si quisiera sorprender a mi madre, esta sería mi elección personal. Este perfume de Zadig&Voltaire viene en un elegantísimo envase y destaca por su aroma a rosa y por una personalísima nota de pachulí. Lo encontrarás en Amazon a un precio de 41,95€ en formato de 30ml.

LIBRE DE YVES SAINT LAURENT

Y para cerrar la selección, un clásico que encanta a todas las madres del mundo. Aquí tienes el icónico frasco de 50ml de Libre de Yves Saint Laurent, con sus inconfundibles iniciales doradas. Se trata de un perfume con notas de naranjo marroquí que tiene un precio de 62,94€.