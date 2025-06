La sorpresa del verano: ahórrate un 50% los tres primeros meses en tu suscripción de Movistar Plus+

Movistar Plus +

Álvaro Martí Martín Viernes, 20 de junio 2025, 09:13 | Actualizado 09:49h. Compartir

Movistar Plus+ quiere celebrar la llegada del verano contigo. Por eso, tanto si eres nuevo suscriptor como si ya llevas tiempo en la plataforma pero no tienes una suscripción activa, ahora te puedes ahorrar un 50% durante tres meses.

¿Cómo? Muy fácil. Tienes que registrarte en Movistar Plus+ sólo durante los días 20, 21 o 22 de junio. Si lo haces, tu cuota pasará a ser de únicamente 4,99€ al mes. Eso sí: recuerda que si no cancelas la suscripción, a partir del cuarto mes volverás al precio habitual de 9,99€.

Y ojo, que el precio de tu suscripción sigue siendo un chollazo. Fíjate en todo lo que te espera sólo durante estos meses de verano.

Álvaro Morata: «Espero que pueda ayudar a mucha gente»

«Que lo tire Morata». La frase que en los últimos días se ha convertido en meme, a raíz de la eliminación de España en la Liga de Naciones de la UEFA, puede servir como introducción del nuevo documental original de Movistar Plus+, que ya está disponible en la plataforma.

En «Morata: no saben quién soy», el delantero se atreve a hablar por primera vez de sus problemas con la depresión, así como sus experiencias al afrontar un divorcio y sus sensaciones acerca de la paternidad.

El documental, dirigido por Álvaro García Cuesta y producido por FJX Media Productions, contiene también una nota de positividad en un ambiente cada vez más sensibilizado con la salud mental. En palabras de su protagonista: «espero que pueda ayudar a mucha gente».

Almodóvar: 40 años de cine… y lo que queda

Tres goyas a mejor director, cuatro a mejor película y dos premios Oscar. Un palmarés que, aunque impresiona, no basta para resumir cuatro décadas de carrera que han cambiado para siempre el cine español.

Bajo esta premisa, Javier Calvo y Javier Ambrossi, «Los Javis», entrevistan a Pedro Almodóvar en una larga conversación que Movistar Plus+ presenta en formato miniserie de 3 capítulos. Ya puedes ver «Pedro x Javis» con tu suscripción.

Y no estarán solos, porque a esta reunión también se suman figuras clave de la filmografía del director de Calzada de Calatrava, como Antonio Banderas, Penélope Cruz o Carmen Machi. Además de actuaciones musicales con Amaia, Nathy Peluso o Luz Casal, entre otros.

+Deporte este verano en Movistar Plus

Por supuesto, no podía faltar. Con la nueva oferta de Movistar Plus+ te puedes meter entre pecho y espalda todo el deporte más esperado del verano. Si no sabes por dónde empezar, te dejamos aquí el calendario para que te dé tiempo a verlo todo.

ATP 500 de QUEEN'S

Del 16 al 22 de junio se disputa en Reino Unido el Torneo de Queen's Club, la competición sobre hierba en la que Alcaraz se preparará para su próximo desafío en Wimbledon.PARTIDO DE VUELTA ASCENSO LIGA EA SPORTS

Este sábado 21 de junio, Oviedo y Mirandés se vuelven a enfrentar en la vuelta del torneo de ascenso. Los burgaleses deben aprovechar su ventaja frente a los asturianos, que no piensan darse por vencidos.

PLAY OFF LIGA ENDESA + FINALES NBA

En Movistar Plus+ puedes ver en exclusiva todo el Playoff de la Liga Endesa. Y además, también el mejor baloncesto internacional con las finales de la NBA entre los Oklahoma City Thnder y los Indiana Pacers.INICIO LIGA 25-26

Y cuando más aprieta el calor, nos refrescamos con el inicio de la temporada liguera 2025-2026. Síguela en directo con Movistar Plus+ a partir del 25 de agosto.

Movistar Plus+ es mucho más

Volvemos a recordarlo. Si te suscribes o renuevas tu suscripción inactiva durante los días 20, 21 y 22 de junio, puedes tener Movistar Plus+ al completo por sólo 4,99€ al mes los tres primeros meses. Es decir: te ahorras un 50%.

¿Quieres saber más sobre el contenido de Movistar Plus+ y sus próximos estrenos? Pues no te olvides de visitar su página web para estar al tanto de todas las novedades de este verano.

Newsletter

Suscríbete a Movistar Plus+

Ampliar

Sólo si te suscribes durante los días 20, 21 y 22 de junio pagarás 4,99€ al mes. ¡Atento a todo lo que puedes ver esta temporada!