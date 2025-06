Alcaraz rumbo a la final de Roland Garros este domingo en directo con Movistar Plus+

Álvaro Martí Martín Viernes, 6 de junio 2025, 09:32 Compartir

Este domingo 8 de junio todos los amantes del tenis tienen una cita en la pista Philippe Chatrier de París.A las 15:00, hora peninsular española, se disputa la final de la 124ª edición de Roland Garros, dondeCarlitos Alcaraz puede levantar su segunda “Copa de los Mosqueteros”.

Y por si esto fuera poco, esta semana también hay otra final. En este caso, nos vamos hasta Estados Unidos, donde se juega la etapa final de la NBA. Podrás seguirla en directo desde la madrugada del viernes 6 de junio en Movistar Plus+.

Carlos Alcaraz: heredero de Rafael Nadal en Roland Garros

Tras la emotiva despedida del astro de Manacor en la mítica Philippe Chatrier, todos los aficionados españoles confían en que Carlos Alcaraz recoja el testigo de Nadal y se convierta en el nuevo rey de la tierra batida.

Su próximo reto en Roland Garros será superar en semifinales al italiano Lorenzo Musetti, número 7 del ranking de la ATP. Este partido también podrás verlo en Movistar Plus+ este próximo viernes.

Después de la impresionante exhibición ante Ben Shelton en octavos, Alcaraz se posiciona como uno de los grandes favoritos para meterse en el Grand Slam parisino. En cualquier caso, ya tiene asegurado el número 2 de la ATP gracias a la derrota de Zverev ante Novak Djokovic.

NBA: los Pacers hacen historia 25 años después

El otro gran evento deportivo de la semana es la final de la NBA. En esta ocasión, el campanazo lo han dado los Indiana Pacers, que han logrado proclamarse campeones de la Conferencia Este por segunda vez en su historia, derrotando de nuevo a los Nicks por 4-2 como ocurrió en el año 2000.

Enfrente tendrán a uno de los rivales en mejor forma de la temporada. Los Oklahoma City Thunder vienen de firmar un desempeño espectacular en la Conferencia Oeste, dejando por el camino a equipos como los Grizzlies, los Nuggets y los Timberwolves.

La final de la NBA se juega a 4 partidos, que pueden extenderse hasta siete en caso de ser necesario un desempate.

Finde de finales en Movistar Plus+

