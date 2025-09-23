Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Colapso en el peaje de la AP-8 en Biriatou por la masiva afluencia de camiones

Un equipo de profesionales, ajeno a la redacción de este periódico, analiza y recomienda de manera independiente productos o servicios que pueden ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, la sociedad editora de EL DIARIO VASCO puede recibir una comisión. Más información sobre nuestra política de afiliación

Optimiza tu dormitorio con estilo y funcionalidad con este armario vestidor abierto

El duehome Armario Vestidor Model Nitza destaca por su diseño minimalista y reversible, ofreciendo una solución funcional y estética para optimizar el espacio en dormitorios modernos.

Redacción De Tiendas

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:03

El duehome Armario Vestidor Model Nitza se presenta como una solución práctica y elegante para quienes buscan optimizar el espacio en dormitorios o vestidores modernos. Destaca por su diseño minimalista y reversible, con un acabado en blanco Artik y detalles en madera natural que aportan luminosidad y un toque actual a cualquier ambiente. Con unas dimensiones de 190 cm de largo, 187 cm de alto y solo 40 cm de fondo, este armario abierto es ideal para habitaciones donde cada centímetro cuenta, permitiendo una organización eficiente sin recargar el espacio.

Entre sus características más relevantes, el duehome Armario Vestidor Model Nitza incorpora ocho estantes (cuatro de ellos regulables en altura), tres cajones y dos barras para colgar a distintas alturas, lo que facilita la personalización del almacenamiento según las necesidades diarias. Su estructura sin puertas favorece el acceso inmediato a la ropa y complementos, mientras que la combinación de materiales certificados PEFC y melamina de alta densidad garantiza durabilidad y fácil mantenimiento. Además, su fabricación nacional y la posibilidad de integrarse con otros muebles de la colección Nitza lo convierten en una opción versátil para quienes valoran la estética y la funcionalidad en su hogar.

Características del modelo Nitza de Duehome:

Diseño minimalista

Diseño minimalista

Uno de sus puntos fuertes es el diseño minimalista y reversible, que permite adaptarlo fácilmente a distintos estilos decorativos y necesidades de espacio. Su combinación de acabado blanco Artik con detalles en madera natural aporta luminosidad y modernidad.

En cuanto a la organización, el modelo Nitza ofrece una estructura bien aprovechada con ocho estantes (cuatro regulables en altura), tres cajones laterales y dos barras para colgar a distintas alturas. Esta versatilidad resulta especialmente útil frente a otros armarios abiertos más rígidos, ya que permite personalizar el almacenamiento según el tipo de prendas o accesorios. Además, al no tener puertas, el acceso a la ropa es inmediato, lo que facilita la rutina diaria y ahorra espacio, una ventaja clave para dormitorios o vestidores de tamaño reducido.

Armario Vestidor duehome

Comprar en Amazon

