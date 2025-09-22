Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Decoración

Esta es la solución decorativa y acústica que necesitas para las paredes de tu casa

Con los paneles de listones DM Nord Plus puedes renovar cualquier estancia con un diseño moderno, mejorar la acústica y cubrir imperfecciones de forma sencilla y asequible.

Redacción De Tiendas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:41

Los paneles de listones DM para pared Nord Plus ofrecen una opción práctica y estética para transformar espacios interiores. Este panel de 90 x 60 x 1 cm destaca por su acabado brillante y patrón de estrella, aportando un toque moderno y elegante tanto en viviendas como en oficinas o locales comerciales. Su composición combina listones DM de alta calidad con una base de fieltro negro de 0,3 cm, lo que proporciona no solo un aspecto decorativo atractivo, sino también una notable mejora en la absorción acústica y el aislamiento del ruido ambiental.

Uno de los puntos fuertes de los paneles Nord Plus es su facilidad de instalación: no requiere herramientas profesionales, basta con pegamento de silicona y un simple cuchillo de papelería para adaptarlo a cualquier superficie, desde paredes de yeso hasta ladrillo o madera. Además, su ligereza (2,15 kg por unidad) y versatilidad permiten cubrir imperfecciones y renovar estancias como salones, dormitorios o espacios de trabajo sin necesidad de obras complejas. En conjunto, son una alternativa accesible para quienes buscan resultados visibles en poco tiempo y con una inversión contenida.

Puntos a favor

- Mejora acústica y aislamiento: La base de fieltro negro contribuye a reducir el ruido ambiental, algo que no siempre ofrecen los paneles decorativos autoadhesivos de vinilo o PVC.

- Facilidad de instalación: No requiere herramientas profesionales ni conocimientos avanzados de bricolaje; basta con pegamento de silicona y un cuchillo de papelería. Esto lo hace accesible incluso para quienes no tienen experiencia previa.

- Diseño versátil y moderno: El acabado brillante y el patrón de estrella permiten integrarlo en ambientes clásicos o contemporáneos, aportando un toque decorativo distintivo.

- Resistencia a pequeñas irregularidades: Su estructura con fieltro permite disimular fisuras y desniveles leves en paredes, evitando trabajos de alisado intensivos.

Los paneles de listones DM para pared Nord Plus constituyen una opción decorativa con beneficios acústicos para quienes buscan mejorar tanto el confort como la estética de sus espacios interiores. Su instalación sencilla y la capacidad de cubrir imperfecciones los hacen especialmente útiles para renovaciones rápidas sin grandes obras. El diseño moderno, con acabado brillante y patrón de estrella, aporta un aire actual adaptable a diferentes estilos de decoración, mientras que la base de fieltro contribuye a la reducción del ruido ambiental.

Paneles de listones DM para pared

Comprar en Amazon

