Si te gusta viajar, no te pierdas estos estuches y portadocumentos impermeables

Viajar con tranquilidad empieza por saber que tus documentos y tu dinero están a salvo de la humedad y el agua. Las vacaciones, especialmente en destinos de playa o actividades acuáticas, presentan riesgos para pasaportes, billetes y tarjetas si no se protegen adecuadamente.

Desde bolsas estancas con triple cierre hasta portadocumentos familiares con espacio para todos, estas alternativas ofrecen soluciones prácticas para que documentos, efectivo y tarjetas resistan agua, arena y cualquier imprevisto. Así, cada aventura comienza con la tranquilidad de tener todo bajo control.

BOLSAS DE SEGURIDAD IGNÍFUGAS HUIGULI

Fabricada con materiales resistentes al fuego y al agua, la bolsa de seguridad Huiguli ofrece protección avanzada para objetos valiosos en cualquier situación. Su tamaño compacto, de 22,5 x 18,5 cm, y el cierre de velcro permiten transportar dinero, pasaportes o pequeños dispositivos electrónicos con total tranquilidad, incluso en viajes donde la humedad o el calor extremo sean un riesgo.

BOLSAS PORTADOCUMENTOS IMPERMEABLES DE RUACDIQ

Con cinco colores diferentes y varios tamaños, este set de bolsas portadocumentos impermeables RUACDIQ aporta versatilidad para organizar documentos, billetes o pequeños objetos durante el viaje. El material de PVC resistente y la cremallera duradera mantienen el contenido protegido frente a salpicaduras y humedad, facilitando el transporte en cualquier entorno.

Su diseño translúcido permite identificar lo que guardas sin abrir la bolsa, ahorrando tiempo al buscar lo que necesitas. Estas bolsas ofrecen una solución práctica para quienes desean mantener orden y seguridad en la maleta, ya sea para documentos, cosméticos o material de oficina. La variedad de tamaños se adapta a cualquier necesidad durante las vacaciones.

PORTADOCUMENTOS DE VIAJE DESING WISH CON PROTECCIÓN RFID

Con un diseño pensado para la seguridad en viajes, este portadocumentos de cuello Desing Wish incorpora tecnología de bloqueo RFID y material de nailon impermeable. Su formato compacto y ligero permite llevarlo cómodamente colgado, manteniendo siempre a mano pasaporte, tarjetas y dinero en ambientes húmedos o concurridos.

La correa ajustable facilita adaptarlo a cualquier situación, mientras que los múltiples compartimentos internos ayudan a organizar documentos y objetos personales sin esfuerzo.

ORGANIZADOR DE VIAJE DE SOOJET PARA DOCUMENTOS

El organizador de viaje SOOJET, en formato cartera, combina tejido Oxford resistente al agua y múltiples compartimentos interiores y exteriores. Su cierre de cremallera envolvente protege pasaportes, tarjetas de embarque y billetes frente a salpicaduras o lluvia inesperada, manteniendo todo en orden y accesible.

Su diseño ligero y compacto facilita transportarlo en la mano o dentro de la mochila. La distribución de bolsillos permite acceder rápidamente a lo esencial en aeropuertos o estaciones, evitando búsquedas innecesarias.

BOLSA IGNÍFUGA Y RESISTENTE AL AGUA DE JORTMRD

Gracias a su fabricación en fibra de vidrio, esta bolsa de seguridad Jortmrd combina resistencia al calor y al agua en un formato compacto de 28 x 17 cm. El revestimiento de silicona evita molestias al tacto y proporciona protección fiable frente a temperaturas de hasta 650 °C, manteniendo a salvo documentos, billetes y objetos delicados.

El cierre de cremallera asegura que el contenido permanezca protegido, incluso en desplazamientos o situaciones imprevistas. Su tamaño resulta práctico para llevar en la mochila o guardar en casa, cubriendo necesidades cotidianas o de viaje. Esta bolsa ofrece tranquilidad al proteger lo más importante con comodidad y estilo.

FUNDA PARA PASAPORTE Y EQUIPAJE DE GADITIEK

Con un diseño práctico y elegante, la funda de pasaporte GADITIEK destaca por su material de cuero PU resistente y su cierre magnético seguro. El formato compacto facilita llevarla en cualquier bolso o incluso en el bolsillo, mientras que la etiqueta identificadora de equipaje añade un extra de organización en los viajes.

La protección RFID integrada ayuda a mantener tus datos personales a salvo de escaneos no autorizados, y los compartimentos internos permiten guardar tarjetas, billetes y documentos de manera ordenada.

CARTERA FAMILIAR PARA PASAPORTES DE TRAVELON

Más que un simple accesorio, la cartera familiar de Travelon reúne seguridad y organización en un formato compacto. El cierre de cremallera protege el contenido, mientras que el diseño floral añade un toque distintivo y alegre. Su capacidad para guardar hasta seis pasaportes, varias tarjetas y monedas la convierte en una opción práctica para familias viajeras.

El sistema de bloqueo RFID integrado actúa como barrera frente al robo de datos, aportando tranquilidad en aeropuertos o estaciones.

